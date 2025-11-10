TSV Oberalting und SC Weßling kassieren deutliche Niederlagen: „Sie sind körperlich leer“

Kreisliga 2 kompakt: Der TSV Moorenweis setzte sich im Spitzenspiel klar durch, während der SC Weßling nach erneuter Klatsche weiter auf Stabilität hofft.

Nach sieben Spielen ohne Niederlage haben die Fußballer des TSV Oberalting-Seefeld kurz vor der Winterpause mit einer 0:4-Klatsche gegen Herbstmeister TSV Moorenweis einen herben Dämpfer kassiert. Die erste Halbzeit verlief lange Zeit ausgeglichen, doch nach einem Eckball brachte Elias Dietrich die Gäste in der 41. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Thomas Maier aus über 20 Metern Torentfernung nach.

In Überzahl ließen die erfahrenen Gäste Ball und Gegner laufen und legten noch zwei weitere Treffer durch Johann Dietrich und erneut Maier nach. Trainer Feicht hob trotz der Niederlage das Positive hervor und lobte das Miteinander: „Die Jungs haben sich in den letzten Monaten stark entwickelt, etwa Spieler wie Marco Gosemann, Luca Mittmann oder Ben Dotterweich. Mein Co-Trainer Florian Oberhofer bringt immer wieder sehr gute Ideen ein, und Gabi Huber und Bernd Hüttling geben uns viel Rückendeckung.“

Endgültig entschieden war die Partie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, spätestens nach dem Platzverweis gegen Patrick Feicht (53.) konnte Oberalting aber nicht mehr viel entgegensetzen. Der Bruder von Trainer Manuel Feicht war nach einem aus seiner Sicht falschen Pfiff des Schiedsrichters auf diesen zugestürmt und dem Referee dabei laut dem Coach unabsichtlich auf den Fuß gestiegen. „Er hat sich danach auch entschuldigt“, betonte Manuel Feicht.

TSV Landsberg II – SC Weßling 5:1 (2:1) Tore: 1:0 Dollinger (24.), 2:0 Oppenrieder (30.), 2:1 Penschow (41.), 3:1 Oppenrieder (54.), 4:1 Nuhanovic (57.), 5:1 Henn (66.)

Eine ungewohnte Pleitenserie erlebten die Weßlinger Fußballer in den vergangenen Wochen. „15 Gegentore in drei Spielen sind natürlich nicht unser Anspruch“, konstatierte Milan Lapuh. Doch der SCW-Coach schob direkt nach: „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf, sie sind körperlich leer.“ Die sehr durchwachsene Vorbereitung rächt sich nun im Herbst.

„Dann haben wir gegen so spritzige Gegner wie Landsberg keine Chance“, stellte Lapuh klar. Am Samstag hatte der Sportclub nur eine gute Phase rund um Jonny Penschows Anschlusstreffer per Kopf. Nach der Pause kassierten die Gäste jedoch schnell das 1:3. „Dann hast du gemerkt, da geht nichts mehr“, berichtete Lapuh. Schnell legten die im Umschaltspiel sehr starken Lechstädter nach und bauten die Führung mit zwei weiteren Treffern auf 5:1 aus. Am Ende war Lapuh froh, dass sein Team zumindest den direkten Vergleich für sich entscheiden konnte.

Im Hinspiel hatte der SCW mit seiner besten Saisonleistung (6:1) geglänzt. „Jetzt sind wir froh, dass endlich Winterpause ist“, sagte Lapuh. Er möchte seine Fußballer danach wieder fit bekommen. Immerhin ist das Team vom Weßlinger See trotz dreier Pleiten in Serie noch in Schlagdistanz zu Rang zwei. „Bezirksliga-Träume sind für mich aber nur Spinnereien“, so Lapuh. Vielmehr gelte, es wieder Stabilität reinzubringen. „Ohne unsere starke Defensive funktioniert unser Spiel nicht“, so der SCW-Übungsleiter.

TSV Gilching-A. II – FC Deisenhofen III 2:3 (1:1) Tore: 0:1 M. Michl (7.), 1:1 Presch (18.), 1:2 Montsch (73.), 2:2 Zellermann (84.), 2:3 Herrmann (85.) – Zeitstrafen: Mar.Mayer/FCD (53., hartes Foulspiel), Arweiler/TSV (57., Meckern) – Gelb-Rot: Zellermann (88., wdh. Foulspiel) – Rote Karte: Fink/FCD (80., Meckern) – Bes. Vorkommnisse: Karl/TSV verschießt Elfmeter (43.), Mayr/TSV verschießt Elfmeter (81.)

Der TSV Gilching-Argelsried II hat sich mit einer wilden 2:3-Niederlage gegen den FC Deisenhofen III in die Winterpause verabschiedet. Nach einer Partie mit zwei Platzverweisen, zwei Zeitstrafen, zwei verschossenen Elfmetern und insgesamt fünf Toren standen die Gilchinger am Ende ohne Punkte da.

Das Spiel ging schon kurios los, nach sieben Minuten landete eine Flanke von Maximilian Michl direkt im Tor. Keine zehn Minuten später glichen die Gäste jedoch durch einen abgefälschten Freistoß von Lukas Presch aus. „Wir wussten, dass sie sehr spielstark sind, haben trotzdem nur recht wenig zugelassen. Vor allem bei Standards und Distanzschüssen waren sie aber sehr gefährlich“, sagte TSV-Trainer Tobias Hänschke.

Kurz vor der Halbzeitpause vergab Maximilian Karl vom Elfmeterpunkt die große Chance, erneut in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel und zwei Zeitstrafen pro Mannschaft gingen die Gäste im Anschluss an einen Eckball erneut in Führung, Gilching II vergab einen weiteren Elfmeter – diesmal jagte Julian Mayr den Ball übers Tor –, kam durch Erik Zellermann allerdings kurz darauf doch noch zum Ausgleich.

Die Schlusspointe sollte aber noch kommen. Direkt vom Anstoß aus schoss Jonas Herrmann den Ball zum 2:3-Endstand in den Winkel. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, kommentierte Hänschke beeindruckt.