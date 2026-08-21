TSV Oberalting siegt in Minute 94 durch Elfmeter von Felix Brandes

Der TSV Oberalting hat beim FC Wildsteig/Rottenbuch mit 3:2 gewonnen. In der 90. Minute hatte der Gegner noch zum 2:2 ausgeglichen.

FC Wildsteig/Rottenbuch – TSV Oberalting-S. 2:3 (0:2) Tore: 0:1 Dreher (36.), 0:2 Dotterweich (40.), 1:2, 2:2 F. Maier (56., 90.), 2:3 Brandes (90.+4/FE) – Gelb-Rote Karte: K. Maier/Oberalting (90.+2) – Bes. Vorkommnis: Dreher/Oberalting verwandelt Foulelfmeter im Nachschuss (36.)

Der TSV Oberalting hat einen Fehlstart in die neue Saison in letzter Minute abgewendet. Dank eines verwandelten Elfmeters in der 94. Minute feierte das Team von Trainer Manuel Feicht am Mittwochabend im zweiten Saisonspiel der Kreisliga 2 den ersten Sieg. Beim FC Wildsteig/Rottenbuch hatten die Seefelder nach 2:0-Führung in der 90. Minute zunächst den bitteren 2:2-Ausgleich kassiert. Beinahe im direkten Gegenzug aber holte Murat Tekeli einen Strafstoß heraus, und den verwandelte mit Felix Brandes einer der Jüngsten im Team zum 3:2-Endstand. „Er hat den Mut gehabt, sich den Ball zu nehmen“, lobte Feicht den Siegtorschützen.

In der Anfangsphase hatte sich seine Mannschaft noch schwergetan, nach der ersten Trinkpause aber fand sie besser in die Partie und ging folgerichtig in Führung. Nach einem Foulspiel an Laurenz Mantel verwandelte Moritz Dreher den ersten Strafstoß der Partie im Nachschuss. Ben Dotterweich baute die Führung mit einem abgefälschten Seitfallzieher nach Flanke von Benedikt Huber auf 2:0 aus, und erneut Dotterweich scheiterte nach Flanke von Aaron Schetilin per Kopf am Lattenkreuz.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie hektischer. „Wir haben uns da ein bisschen anstecken lassen“, bemängelte Feicht. Zudem habe man es verpasst, frühzeitig mit einem dritten Treffer für Ruhe zu sorgen. So kam Wildsteig nach einem Schnittstellenpass durch Fabian Maier zum Anschlusstreffer, und in der 90. Minute traf erneut Maier per Freistoß zum Ausgleich. Das letzte Wort aber hatte Oberalting.

Am Sonntag können die Aubachtaler mit einem Heimsieg den Anschluss zur Spitze herstellen. Gegner ist der noch punktlose TSV Altenstadt, Anpfiff ist um 14 Uhr.