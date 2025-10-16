TSV Oberalting-Seefeld: Vorstandsvorsitzender hört auf – Fußballer kooperieren mit Real Madrid

Der TSV Oberalting-Seefeld stellt sich neu auf: Nach fast zehn Jahren an der Spitze hat Karl Sölter das Amt des ersten Vorsitzenden abgegeben.

„Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass die Kraft nachlässt und die Freude schwindet. Ich bin nicht mehr der Jüngste.“ Knapp zehn Jahre lang hatte er den TSV durch stabile Zeiten geführt, die Jugendarbeit ausgebaut und den Verein auch finanziell auf Kurs gehalten. „Wir haben gemeinsam viel geschafft“, betonte er. „Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Pfarrsaal Haus Peter und Paul wählten die 47 anwesenden Mitglieder einstimmig eine neue Vorstandschaft. Der Abend stand ganz im Zeichen des Rückblicks, der Dankbarkeit – und des Aufbruchs. „Mir hat das Amt immer viel Spaß gemacht“, sagte Sölter.

Mit der Neuwahl wurde der personelle Umbruch vollzogen. Die Vorstandschaft wurde aufgrund fehlender Interessenten von vier auf drei Mitglieder reduziert. Mit Uwe Neubauer übernimmt wieder ein Seefelder Urgestein den Vorsitz, Michael Dreher fungiert als Kassier und zweiter Vorsitzender. „Ich weiß, dass wir mehr einnehmen als ausgeben müssen“, sagte Letzterer schmunzelnd.

Robert Döllerer ist neuer Schriftführer und kümmert sich um die Mitgliederverwaltung. „Wir wollen Bewährtes fortführen, aber auch neue Impulse setzen“, sagte Neubauer nach seiner Wahl. „Ich habe schon einige Ideen, die ich gerne in Angriff nehmen würde. Ich hoffe zum Beispiel, dass ich sehr bald neue Sponsoren anwerben kann.“ Als Kassenprüfer wurden mit Ben Dotterweich und Luca Mittmann zwei Fußballer der ersten Herrenmannschaft gewählt.

Mehr als 40 000 Euro zur Verfügung

In seinem letzten Jahresrückblick erinnerte Sölter an zahlreiche Vereinsmomente wie das Weihnachtsfest mit 150 Kindern oder die beliebten Stände auf dem Christkindlmarkt. „Bitte sorgt dafür, dass es unsere Stände auf dem Christkindlmarkt auch in Zukunft gibt“, appellierte er an den künftigen Vorstand.

Finanziell steht der TSV weiterhin solide da. Kassierin Isolde Sölter, Ehefrau des Ex-Vorsitzenden, berichtete von „stabilen Konten und klarer Linie“. Das vergangene Jahr sei mit einem Plus von 5000 Euro abgeschlossen worden, aktuell verfüge der Verein über rund 42 000 Euro. „Wir haben die Finanzen im Griff“, so Isolde Sölter. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, der alte Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Fußball-Abteilung kooperiert mit dem HSV und Real Madrid

Auch sportlich kann sich der Verein sehen lassen. Heiko Baier, Fußballjugendleiter und bisheriger zweiter Vorsitzender, betreut mit elf ehrenamtlichen Trainern derzeit 115 Kinder und Jugendliche. „Das ist für einen Ort unserer Größe beachtlich“, sagte er. Auch im Herrenfußball steht der TSV Oberalting nach schwieriger Vorsaison wieder stabil mit 20 Punkten aus den ersten elf Spielen da.

Für die Zukunft haben die Fußballer auch schon konkrete Pläne. An Pfingsten ist ein großes Jugendcamp geplant – in Zusammenarbeit mit dem Hamburger SV und Real Madrid. Außerdem soll die erste Mannschaft im kommenden Jahr zu einem fünftägigen Trainingslager nach Alicante in Spanien reisen.

Zum Abschluss verabschiedete sich der bisherige Vorstand mit Applaus. „Ich bin sehr dankbar für die letzten zehn Jahre“, sagte Charly Sölter. „Schaut’s, dass ihr das ehrenamtliche Engagement aktiv haltet.“ (am)