TSV Oberalting feiert Kantersieg – Gilching mit Remis

Oberalting – Der TSV Oberalting-Seefeld hat im achten Saisonspiel bereits den fünften Sieg gefeiert. Nach einigen knapperen Erfolgen gelang dem Team von Trainer Manuel Feicht am Sonntag gegen den SC Maisach ein echter Kantersieg. „Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Es tut gut, mal so deutlich zu gewinnen“, sagte Feicht nach dem 5:0-Erfolg.

Danach hatte es in der ersten Halbzeit gar nicht ausgesehen. Die Seefelder spielten nach Ansicht ihres Trainers mit die schlechtesten 45 Minuten der bisherigen Saison und konnten sich in der Anfangsphase bei ihrem Kapitän und Torhüter Maximilian Kraus bedanken, der eine gute Möglichkeit der Gäste entschärfte.

Kurz vor dem Pausenpfiff aber nutzte der TSV seine ersten beiden Chancen gleich zu zwei Toren. „Die Chancenverwertung war heute überragend“, stellte Coach Feicht erleichtert fest. Zunächst verwertete Ben Dotterweich eine Flanke von Luca Mittmann, dann erhöhte Murat Tekeli mit seinem ersten Saisontor nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Moritz Dreher und anschließender Hereingabe von Patrick Feicht auf 2:0.

Kurz nach Wiederbeginn machte Marco Gosemann, erneut nach Vorlage von Patrick Feicht, volley endgültig den Sack zu. Dreher nach Flanke von Roman Hüttling und Hüttling nach einem eher schmeichelhaften Foulelfmeter bauten das Ergebnis für die im zweiten Durchgang souverän auftretende Heimmannschaft noch weiter aus.

Eichenau – Nach dem 1:0-Derbysieg beim TSV Oberalting-Seefeld hat es für den TSV Gilching-Argelsried II am Sonntag beim Vorletzten FC Eichenau nur zu einem Punkt gereicht. Trainer Tobias Hänschke war angesichts des durchwachsenen Auftritts seiner Mannschaft hinterher froh, immerhin nicht mit leeren Händen die Heimfahrt antreten zu müssen. „Das war ein gewonnener Punkt“, lautete Hänschkes Fazit.

Elfmeter bringt das Unentschieden

Seine Mannschaft ließ anfangs noch ordentlich den Ball laufen, verlor dann aber immer mehr den Schwung. „Wir haben uns selbst den Stecker gezogen. Das hat sich eher angefühlt wie ein Wiesn-Kick – dabei waren die Spieler nicht mal auf der Wiesn“, sagte Hänschke. Nach knapp einer halben Stunde führte eine Fehlerkette zum 0:1-Rückstand: Die Gäste kamen nicht richtig in den Zweikampf, dann wurde der Ball über die nicht optimal postierte Dreierkette gechippt und Torhüter Tobias Höllrich per Heber überwunden.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schwächten sich die Gilchinger durch eine Zeitstrafe gegen Julian Mayr zunächst selbst. Eine Viertelstunde vor Spielende wurde Joker Luka Artmann im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfer verwandelte Joshua Nowood zum 1:1. Gilching wollte nun den zweiten Treffer nachlegen, eine laut Hänschke sehr harte gelb-gote Karte gegen Felix Sambs erschwerte dieses Unterfangen jedoch. Zwar war der TSV dem Siegtreffer näher, richtig zwingend wurde es aber nicht mehr.