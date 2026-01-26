TSV Oberalteich steigt wieder in den Herren-Spielbetrieb ein Erfreuliche Nachricht: Nach drei Jahren Pause kehrt der Verein aus dem Ortsteil der Stadt Bogen in den offiziellen Spielbetrieb zurück

"Es war nicht ganz einfach, wir mussten uns schon auf die Hinterfüße stellen, um eine Truppe zusammenzutrommeln. Das hat nun geklappt, auch einige Einheimische konnten wir erfreulicherweise wieder motivieren. Auf dem Papier haben wir einen Kader von 31 Spielern, aber bekanntlich sind es zwei Paar Schuhe, wer auf dem Zettel steht, und wer dann tatsächlich auf dem Platz aufläuft. Wir schauen jetzt mal, wie es im ersten Jahr läuft. Entwickelt sich das alles, wie wir es uns erhoffen, dann werden wir auch über eine zweite Mannschaft nachdenken", lässt Andreas Willner vom TSV Oberalteich wissen und erklärt die Beweggründe dafür, warum die Oberalteicher unbedingt wieder eine Herrenmannschaft stellen wollten: "Wir betreiben intensive Jugendarbeit, und ich denke, auch sehr gute Jugendarbeit. Wir wollen unseren vielen Nachwuchsfußballern einfach eine Perspektive bieten, um auch im Herrenbereich hier bei uns Fußball spielen zu können."



Wer die Oberalteicher Equipe in der A-Klasse trainieren wird, das steht auch schon fest: Stefan Feldmeier wird an der Seitenlinie das Sagen haben. Der 38-Jährige war viele Jahre beim Nachbarverein SV Hunderdorf als Torwart und Trainer aktiv und coachte zuletzt den FC Straubing. Eher durch Zufall ist der Blondschopf nun zu seinem neuen Engagement gekommen: "Mein Sohn spielt in der F-Jugend in Oberalteich, dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Danach wurde es schnell konkret. Wir haben zusammen einige Spieler reaktivieren können und werden auch einige Akteure von anderen Vereinen bekommen. Die Namen werden wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben." Bezüglich der Zielsetzung für die Comeback-Saison nach drei Jahren Abstinenz - zuletzt nahm der TSV als Teil SG Bogen/Oberalteich II in der Saison 2022/23 am Spielbetrieb teil - hält sich Feldmeier freilich noch zurück: "Mal schauen, wie sich das einspielt. Auf dem Papier haben wir einen großen Kader, aber das muss ja noch nicht viel heißen. Wenn alle motiviert dabei bleiben, dann werden wir im ersten Jahr vielleicht auch schon Freundschaftsspiele mit einer zweiten Mannschaft bestreiten können. Mit der ersten Mannschaft möchte ich schon eine möglichst gute Platzierung erreichen, so ehrgeizig sind wir dann schon."