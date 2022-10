TSV Obenhausen verliert unglücklich in Langenau

Der TSV Obenhausen wollte nach einigen sieglosen Spielen in Langenau endlich wieder ein anderes Gesicht zeigen und punkten. Auch beim TSV Langenau gab es einen Trainerwechsel und sie wollten sich von Beginn an beweisen.



Bereits in den Anfangsminuten machten die Gastgeber klar, wer hier Favorit ist. Sie kamen zu einigen Gelegenheiten, die sie allerdings ungenutzt ließen. Erst in der 37. Minute war es dann soweit. Tim Leibing erzielte das 1-0 per direktem Freistoß. Für die Gäste aus Obenhausen war es doppelt bitter, da sie bei dieser Aktion ihren Rechtsverteidiger Yusuf Uslu mit Gelb-Rot verloren.



In der zweiten Hälfte war Langenau weiterhin spielbestimmend und erzielte folgerichtig in der 58. Minute das 2-0 nach einer tollen Kombination durch Bohnacker. Doch die Gäste kamen durch einen sehenswerten Freistoß von Jehle in der 72.Minute zum Anschlusstreffer. Es wurde eine heiße Schlussphase. Leibing flog wegen einer Notbremse in der 84. Minute vom Platz. Die Obenhauser forderten in der Schlussminute einen wohl berechtigten Elfmeter. Hier hatten die Gastgeber noch Glück.



Insgesamt geht das Ergebnis aufgrund der Chancenüberlegenheit jedoch in Ordnung, was wohl auch an der frühen roten Karte für Obenhausen lag. Für den TSVO heißt es weiterhin die Köpfe oben behalten und zusammen aus der schwierigen Situation rauskämpfen. (md)