TSV Nürnberg-Buch – SV Unterreichenbach 2:2 (0:1)

Die Geschichte der ersten Spielhälfte ist schnell erzählt: Nennenswerte Chancen gab es lange Zeit Keine. In der 42. Minute schaltete der SV Unterreichenbach nach Ballgewinn schnell um, Xaver Distler passte in den Lauf von Lukas Pöperny, der allein vor dem TSV-Torhüter cool blieb und das 0:1 erzielte.

In den zweiten 45 Minuten war dann deutlich mehr los in und vor beiden Strafräumen. In der 48. Minute legte Lukas Pöperny von rechts schön zurück auf Xaver Distler, der aus aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig traf. In der 49. und 50. Minute auch erste Torannährungen der Gastgeber durch Nadrag und Jessen, deren Schüsse aber jeweils am Tor vorbei gingen. Dann waren wieder die „Urus“ an der Reihe und verpassten zweimal, auf 2:0 zu erhöhen. Zunächst klasse Anspiel von Soner Uluca auf Lukas Pöperny, der zu unplatziert genau auf den TSV-Schlussmann abschloss (52.). In der 58. Minute drang Xaver Distler von halbrechts in den Bucher Strafraum ein und scheiterte zunächst am Keeper der Heimelf, und auch den Abpraller konnte er nicht verwerten. Die Strafe für diese ausgelassenen Chancen ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Freistoßflanke hatte Kowalski zu viel Platz und vollendete mit einer Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich (61.). In der 71. Minute dann die erneute Führung für die Scherbel-Truppe: Benjamin Schlicker setzte sich auf der rechten Außenbahn klasse durch. Seine scharfe Hereingabe verpasste Joshua Kurz, aber dahinter war noch Lukas Pöperny, der das 1:2 markierte. Die Gastgeber sorgten eigentlich nur mit Standardsituationen für Gefahr, so auch in der 76. Minute, als Christoph Ell aus guter Position über das Tor köpfte. In der 84. Minute hätten die „Urus“ die Partie dann vorentscheiden müssen: Nach Pass von Stipe Juric umkurvte Xaver Distler den TSV-Keeper, schoss das Leder dann aber zu überhastet über das leere Tor. Und wieder wurde die mangelnde Chancenauswertung nur zwei Zeigerumdrehungen später bitter bestraft. Natürlich eine Standardsituation – nach einer Freistoßflanke war es Crooks, der den für die Gastgeber mehr aus glücklichen 2:2-Ausgleich besorgte.

Damit bleiben die „Urus“ zwar weiter ungeschlagen in der Landesligasaison 25/26, aber 3 Punkte auf der Habenseite sind aufgrund der bisherigen Spielverläufe eindeutig zu wenig.