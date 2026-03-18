TSV Nürnberg-Buch: Neue Sportliche Leitung - Pollak ersetzt Rahner Nach über 20 Jahren endet eine Ära +++ neue sportliche Leitung übernimmt Verantwortung +++ Rahner bereits wieder weg: Pollak neuer Cheftrainer von PM/mb · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Rainer Aubaret (Bildmitte) übernimmt die sportliche Leitung beim TSV Buch und wird dabei von Martin Siebentritt (l.) und Martin Weber (r.) unterstützt.

Beim TSV Nürnberg-Buch geht eine prägende Ära zu Ende: Matthias Leibold gibt nach mehr als zwei Jahrzehnten die Verantwortung als Sportlicher Leiter ab. Gleichzeitig stellt sich der Landesligist strukturell neu auf – künftig wird die sportliche Leitung auf mehrere Schultern verteilt. Mit Rainer Aubaret übernimmt ein echtes Bucher Eigengewächs die zentrale Rolle. Unterstützt wird er von Martin Siebentritt und Martin Weber, die beide als Teammanager fungieren und den Verein ebenfalls seit Jahren kennen. Gemeinsam bildet das Trio die neue sportliche Führung.

Leibold prägt den Verein über zwei Jahrzehnte Über 20 Jahre hinweg war Matthias Leibold die prägende Figur im sportlichen Bereich des TSV Buch. In dieser Zeit baute er Strukturen auf, professionalisierte Abläufe und hatte maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Vereins. Der TSV würdigt diese Verdienste ausdrücklich und findet klare Worte des Dankes:

„Der TSV Buch spricht Matthias Leibold seinen herzlichsten Dank für mehr als 20 Jahre engagierte und prägende Arbeit als Sportlicher Leiter Fußball aus. In dieser Zeit hat er den sportlichen Bereich aufgebaut, Strukturen professionalisiert und entscheidend zur positiven Entwicklung des Vereins beigetragen.“

Ganz verabschiedet sich Leibold jedoch nicht: Künftig wird er sich verstärkt um die Bereiche Sponsoring, Infrastruktur und Bauprojekte kümmern – Themen, die für die zukünftige Entwicklung des Vereins eine zentrale Rolle spielen. Neue Struktur soll Verein breiter aufstellen Mit der Neuaufstellung verfolgt der TSV Buch ein klares Ziel: Die Verantwortung soll auf mehrere Schultern verteilt werden, um den Verein langfristig breiter und stabiler aufzustellen. Gleichzeitig will man mehr Menschen für das Ehrenamt gewinnen und die Identifikation mit dem Verein weiter stärken.