TSV Nürnberg-Buch: Neue Sportliche Leitung - Pollak ersetzt Rahner

Beim TSV Nürnberg-Buch geht eine prägende Ära zu Ende: Matthias Leibold gibt nach mehr als zwei Jahrzehnten die Verantwortung als Sportlicher Leiter ab. Gleichzeitig stellt sich der Landesligist strukturell neu auf – künftig wird die sportliche Leitung auf mehrere Schultern verteilt.
Mit Rainer Aubaret übernimmt ein echtes Bucher Eigengewächs die zentrale Rolle. Unterstützt wird er von Martin Siebentritt und Martin Weber, die beide als Teammanager fungieren und den Verein ebenfalls seit Jahren kennen. Gemeinsam bildet das Trio die neue sportliche Führung.
Über 20 Jahre hinweg war Matthias Leibold die prägende Figur im sportlichen Bereich des TSV Buch. In dieser Zeit baute er Strukturen auf, professionalisierte Abläufe und hatte maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Vereins.
Der TSV würdigt diese Verdienste ausdrücklich und findet klare Worte des Dankes:
„Der TSV Buch spricht Matthias Leibold seinen herzlichsten Dank für mehr als 20 Jahre engagierte und prägende Arbeit als Sportlicher Leiter Fußball aus. In dieser Zeit hat er den sportlichen Bereich aufgebaut, Strukturen professionalisiert und entscheidend zur positiven Entwicklung des Vereins beigetragen.“
Ganz verabschiedet sich Leibold jedoch nicht: Künftig wird er sich verstärkt um die Bereiche Sponsoring, Infrastruktur und Bauprojekte kümmern – Themen, die für die zukünftige Entwicklung des Vereins eine zentrale Rolle spielen.
Mit der Neuaufstellung verfolgt der TSV Buch ein klares Ziel: Die Verantwortung soll auf mehrere Schultern verteilt werden, um den Verein langfristig breiter und stabiler aufzustellen. Gleichzeitig will man mehr Menschen für das Ehrenamt gewinnen und die Identifikation mit dem Verein weiter stärken.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Jugendarbeit. Der TSV möchte seine Nachwuchsarbeit intensivieren, Talente frühzeitig fördern und langfristig an den Verein binden. Eine starke Jugend bleibt die Basis für nachhaltigen sportlichen Erfolg.
Die Ziele der neuen sportlichen Leitung sind klar definiert: Neben der langfristigen Sicherung der Landesliga-Zugehörigkeit sollen die vereinsinternen Strukturen weiterentwickelt und das Engagement im Umfeld gestärkt werden.
Parallel zur Neuausrichtung in der sportlichen Leitung hat es zuletzt auch Veränderungen an der Seitenlinie gegeben. Der TSV Buch und Trainer Helmut Rahner haben sich einvernehmlich auf eine sofortige Trennung verständigt.
Rahner war im Herbst in einer schwierigen sportlichen Phase zum Verein gestoßen und stabilisierte die Mannschaft in den vergangenen Monaten. Die Zusammenarbeit war von Beginn an befristet angelegt, nun entschied man sich gemeinsam für diesen Schritt, um im Saisonendspurt noch einmal neue Impulse zu setzen.
Bis zum Ende der laufenden Spielzeit übernimmt U17-Trainer Patrick Pollak interimistisch die erste Mannschaft. Der erfahrene Nachwuchstrainer, der unter anderem im Leistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth tätig war, kennt sowohl den Verein als auch viele Spieler bestens. Unterstützt wird er vom spielenden Co-Trainer Jens Wartenfelser.
Sportlich steht der TSV Nürnberg-Buch vor einer schwierigen Aufgabe. In der Landesliga Nordost rangiert die Mannschaft aktuell im Tabellenkeller (Platz 17.) und kämpft um den Klassenerhalt.
Der TSV konnte jedoch im ersten Spiel unter neuer Leitung und dem 3:2 Sieg gegen die SG Quelle Fürth direkt neue Hoffnung schöpfen.
Mit der neuen Struktur in der sportlichen Leitung und dem Trainerwechsel im Saisonendspurt will der Verein noch einmal Kräfte bündeln – und die entscheidenden Impulse setzen, um den Ligaverbleib zu sichern.
Der TSV Nürnberg-Buch schlägt damit ein neues Kapitel auf – mit frischen Verantwortlichen, klaren Zielen und dem festen Willen, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln.