TSV Norf: Nachfolgerin von Hermann-Josef Baaken steht fest

Der TSV Norf hat eine neue Vorsitzende. – Foto: Christian Haas

Die Mitgliederversammlung des TSV Norf in dieser Woche war alles andere als gewöhnlich. Denn nach fast drei Jahrzehnten in der Vereinsführung stellte sich Hermann-Josef Baaken nicht mehr zur Wahl. Wie es sich der 65-Jährige erhofft hatte, wurde seine bisherige Stellvertreterin Karoline Büchler im Laufe der Versammlung zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Bevor es so weit war, wurde Baaken aber zunächst für sein außergewöhnliches Engagement und seinen langjährigen Einsatz für den Verein in zahlreichen Reden gewürdigt. Die Landrätin Katharina Reinhold war ebenso gekommen wie Jörg Geerlings, Vorsitzender des Sportausschusses im Rat der Stadt Neuss, Stadtsportverbandsvorsitzender Meinolf Sprink und der Stadtverordnete Jan-Philipp Büchler. Auch Markus Fuhrmann, der sich ebenfalls nicht mehr als Schatzmeister zur Wahl stellte, wurde für seine Verdienste ausgezeichnet und erhielt die silberne Ehrennadel des Stadtsportverbandes.

Eine besondere Auszeichnung erhielt auch Fußball-Abteilungsgleiter André Prein für sein langjähriges Engagement. Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss, würdigte seinen außergewöhnlichen Einsatz, seine Beharrlichkeit und sein Kümmern in jeder Hinsicht. Den Vorstandswahlen voraus ging eine Satzungsänderung. Einstimmig wurde beschlossen, den geschäftsführenden Vorstand mit zwei stellvertretenden Vorsitzenden auf insgesamt vier Personen zu erweitern. Einstimmig gewählt wurden neben der neuen Vorsitzenden auch ihre Stellvertreterinnen Nicole Münstermann und Alexandra Melcher sowie Sarangan Sundalaringam als Schatzmeister.

Baaken bleibt als Beisitzer

Ganz verabschieden wird sich Hermann-Josef Baaken jedoch nicht: Abgesehen davon, dass er im Vorfeld angekündigt hatte, mit seiner C-Lizenz Breitensport als Übungsleiter Kurse geben zu wollen, bleibt er dem TSV Norf auch als Beisitzer des Vorstands erhalten. Die weiteren Beisitzer Scott Otte, Kirstin Bach und Sven Growe verstärken ebenso den Vorstand, standen bei der Mitgliederversammlung aber nicht zur Wahl.