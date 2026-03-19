TSV Nordmark Satrup sichert Defensive und Torhüter für Saison 2026/27

– Foto: Volker Schlichting

Der TSV Nordmark Satrup kann die ersten Spielerzusagen für die Saison 2026/2027 vermelden. In der Defensive bleiben die Verteidiger Lasse Petersen, Chris Reimer, Sebastian Waterhues, Nick Falke und Finn Lorenzen Teil des Teams, ergänzt durch Gian-Luca Bracht, der im vergangenen Jahr zum Verein wechselte. Im Tor sichert Jonas Wolz die Position zwischen den Pfosten. Damit ist die Defensive für die kommende Spielzeit weitestgehend gesichert.

Sportlich konnte sich der TSV Nordmark Satrup in dieser Saison bereits durch eine solide Abwehr auszeichnen: Mit nur 28 Gegentoren aus 18 Spielen verfügt die Mannschaft über die viertbeste Abwehr der Oberliga Schleswig-Holstein. Die Zusagen erfahrener Verteidiger und des Torhüters sollen diese Stabilität weiter festigen und die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft bilden.

Mit derzeit 23 Punkten liegt der TSV Nordmark Satrup auf dem 10. Tabellenplatz und hofft, die Defensive weiterhin als Schlüssel zum Erfolg nutzen zu können.