TSV Nördlingen in der "Nord": So sehen die Bayernligen 26/27 aus! Der BFV hat die Einteilung am Freitagmittag veröffentlicht von PM BFV · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Im Gerd-Müller-Stadion in Nördlingen wird es in der kommenden Saison Bayernliga Nord-Fußball zu sehen geben. – Foto: Karlheinz Geiger

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Freitagmittag die Einteilung der beiden Bayernligen Nord und Süd bekanntgegeben. Sowohl in der Bayernliga Nord als auch in der Bayernliga Süd gehen in der Saison 2026/27 jeweils 18 Teams an den Start – 2025/26 waren es noch 17 pro Staffel gewesen. Wie schon vermutet, wird der TSV Nördlingen umgruppiert in die Bayernliga Nord.



Die beiden Bayernligen starten am 16. Juli 2026 in die neue Spielzeit, nach dem 29. November 2026 geht’s in die Winterpause. Re-Start ist am 6. März 2027, ehe der letzte reguläre Spieltag am 22. Mai 2027 über die Bühne gehen soll. Die Spielpläne sollen in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden.

So sehen die beiden Bayernligen aus: Bayernliga Nord

ASV Cham

ASV Neumarkt

DJK Ammerthal (Auf)

DJK Don Bosco Bamberg (Auf)

DJK Gebenbach

FC Eintracht Bamberg

FC Ingolstadt 04 II

FSV Stadeln

SSV Jahn Regensburg II

SV Fortuna Regensburg

SV Viktoria Aschaffenburg (Ab)

SpVgg Bayern Hof

SpVgg SV Weiden

TSV 1861 Nördlingen (Umgliederung)

TSV Großbardorf (Auf)

TSV Kornburg

TSV Neudrossenfeld

Würzburger FV 04 Bayernliga Süd

FC 1920 Gundelfingen

FC Deisenhofen

FC Ismaning

FC Pipinsried

FC Spfr. Schwaig

FSV Pfaffenhofen (Auf)

SV Erlbach

SV Heimstetten

SV Kirchanschöring

SV Schalding-Heining

SpVgg Hankofen-Hailing (Ab)

SpVgg Landshut (Auf)

TSV 1860 München II

TSV 1860 Rosenheim (Auf)

TSV 1874 Kottern

TSV 1880 Wasserburg (Auf)

TSV Schwabmünchen (Auf)

TuS Geretsried