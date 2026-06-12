TSV Nördlingen in der "Nord": So sehen die Bayernligen 26/27 aus!

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Freitagmittag die Einteilung der beiden Bayernligen Nord und Süd bekanntgegeben. Sowohl in der Bayernliga Nord als auch in der Bayernliga Süd gehen in der Saison 2026/27 jeweils 18 Teams an den Start – 2025/26 waren es noch 17 pro Staffel gewesen. Wie schon vermutet, wird der TSV Nördlingen umgruppiert in die Bayernliga Nord.
Die beiden Bayernligen starten am 16. Juli 2026 in die neue Spielzeit, nach dem 29. November 2026 geht’s in die Winterpause. Re-Start ist am 6. März 2027, ehe der letzte reguläre Spieltag am 22. Mai 2027 über die Bühne gehen soll. Die Spielpläne sollen in den kommenden 14 Tagen veröffentlicht werden.
Bayernliga Nord
ASV Cham
ASV Neumarkt
DJK Ammerthal (Auf)
DJK Don Bosco Bamberg (Auf)
DJK Gebenbach
FC Eintracht Bamberg
FC Ingolstadt 04 II
FSV Stadeln
SSV Jahn Regensburg II
SV Fortuna Regensburg
SV Viktoria Aschaffenburg (Ab)
SpVgg Bayern Hof
SpVgg SV Weiden
TSV 1861 Nördlingen (Umgliederung)
TSV Großbardorf (Auf)
TSV Kornburg
TSV Neudrossenfeld
Würzburger FV 04
Bayernliga Süd
FC 1920 Gundelfingen
FC Deisenhofen
FC Ismaning
FC Pipinsried
FC Spfr. Schwaig
FSV Pfaffenhofen (Auf)
SV Erlbach
SV Heimstetten
SV Kirchanschöring
SV Schalding-Heining
SpVgg Hankofen-Hailing (Ab)
SpVgg Landshut (Auf)
TSV 1860 München II
TSV 1860 Rosenheim (Auf)
TSV 1874 Kottern
TSV 1880 Wasserburg (Auf)
TSV Schwabmünchen (Auf)
TuS Geretsried
"Auch in diesem Jahr können wir wieder auf zwei Bayernligen blicken, die einen aufregenden Mix aus langjährigen Bayernligisten und neuen Vereinen bieten. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten viele packende Derbys in beiden Ligen", erklärt Patrick Garbe, Spielleiter der Bayernliga Süd. Jens Reitstetter, der beim Bayerischen Fußball-Verband die Bayernliga Nord verantwortet, fügt hinzu: "Dank der KI-gestützten Ligeneinteilung im Rahmen eines DFB-Pilotprojekts konnten die Mannschaften so auf die beiden Bayernligen verteilt werden, dass sich auf die Saion gerechnet die kürzesten Reisewege für die Klubs ergeben. Das zeigt, welches Potenzial moderne Technologien auch im Amateurfußball bieten."