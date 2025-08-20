TSV Nördlingen II siegt im Kellerduell–Wertingen rutscht immer tiefer

Der TSV Nördlingen II hat das richtungsweisende Bezirksligaduell gegen den TSV Wertingen mit 3:1 gewonnen. Im Rieser Sportpark entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste: Nach einer Ecke zog Max Knöpfle gefährlich aufs Tor, doch Nördlingens Keeper war zur Stelle (6.). Auf der Gegenseite versuchte es Wundel aus spitzem Winkel, aber auch Wertingens Schlussmann Bschorer war auf dem Posten (21.). Nach gut 40 Minuten kippte die Begegnung erstmals: Nach einer abgewehrten Nördlinger Ecke schaltete Wertingen blitzschnell um. Christoph Müller trieb den Ball über die Mittellinie und setzte Alexander Wiedemann ein. Der Stürmer ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und schloss eiskalt zum 0:1 ab (40.). Doch die Freude der Gäste hielt nicht lange. Bereits drei Minuten später schlug Nördlingen zurück: Eine Ecke landete nach mehreren Abprallern bei Fabio Siebachmeyer, der den Ball überlegt ins Tor setzte – 1:1 (43.). Mit diesem leistungsgerechten Remis ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Nördlingen wirkte lauffreudiger und erspielte sich nun regelmäßig Torchancen. Leister prüfte Bschorer mit einem Distanzschuss (57.). Wertingen kam in dieser Phase nur selten gefährlich nach vorne. In der 70. Minute fiel schließlich die Führung für Nördlingen: Der Ball kam in den Strafraum, wo der eingewechselte Max Göttler per Kopf zum 2:1 traf. Kurz vor Schluss bot sich für Wertingen tatsächlich die große Chance zum Ausgleich, doch Hassan verzog knapp am Pfosten vorbei (85.). In der Nachspielzeit machte Nördlingen dann alles klar: Nach einem Konter traf Reichert zum 3:1-Endstand (90.+2). Für Nördlingen war es ein wichtiger Befreiungsschlag, für Wertingen dagegen ein weiterer bitterer Abend. Die Bilanz nach sechs Spieltagen ist ernüchternd: kein Sieg, nur zwei Unentschieden und ein Torverhältnis von 3:14. Die Schwächen ziehen sich durch alle Mannschaftsteile – vorne fehlt die Durchschlagskraft, hinten die Stabilität. Wenn sich dieser Trend nicht schnell ändert, droht der TSV frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Schon jetzt wirkt die Mannschaft wie ein Abstiegskandidat, der im Tabellenkeller einen langen, harten Weg vor sich hat und das ausgerechnet vor dem am Sonntagnachmittag anstehenden Lokalderby gegen den TSV Meitingen.