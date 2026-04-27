TSV Nittenau meldet zweite Mannschaft für die neue Saison

Der TSV Nittenau plant für die kommende Saison erneut mit einer zweiten Mannschaft. Beim gestrigen Heimspiel absolvierte das Team ein Testspiel gegen Leonberg.

Seit September hatte die Mannschaft kein Spiel mehr bestritten. Im Test, der im Format 9 gegen 9 ausgetragen wurde, musste sich der TSV jedoch deutlich mit 1:8 geschlagen geben.