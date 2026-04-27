TSV Nittenau meldet zweite Mannschaft für die neue Saison

Der TSV Nittenau plant für die kommende Saison erneut mit einer zweiten Mannschaft. Beim gestrigen Heimspiel absolvierte das Team ein Testspiel gegen Leonberg.
Seit September hatte die Mannschaft kein Spiel mehr bestritten. Im Test, der im Format 9 gegen 9 ausgetragen wurde, musste sich der TSV jedoch deutlich mit 1:8 geschlagen geben.
„Das Ergebnis ist für uns zunächst zweitrangig. Wichtig ist, dass wir in kurzer Zeit wieder eine Mannschaft aufstellen konnten“, erklärte der Verein.
Mit Blick auf die neue Saison wächst dennoch die Zuversicht. „Sobald die aktuell verletzten Spieler Regner und Wandera sowie die urlaubsbedingt fehlenden Weldekidan, Mulliqi und Süß sowie Moritz Schmid wieder zur Verfügung stehen, wird der Kader beider Mannschaften breiter und insgesamt besser aufgestellt sein“, so die Vereinsführung weiter.
Ziel ist es, als geschlossene Einheit aufzutreten, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das Projekt TSV Nittenau aktiv mit Leben zu füllen.
Der Verein sportlich und mannschaftlich geschlossen in die Zukunft gehen.