TSV Nittenau holt Leo Eichinger – Kaderplanung nahezu abgeschlossen von Michael Neudecker · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Michael Neudecker (links) und Michael Schmid (rechts) mit Neuzugang Leo Eichinger (Mitte) – Foto: Gebhard

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Der TSV Nittenau kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Leo Eichinger wechselt ein talentierter Spieler vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf zum TSV Nittenau. „Wir sind glücklich, dass Leo zu uns wechselt. Wir kennen ihn bereits, denn in der C-Jugend wechselte er damals zur SG Haselbach, da der TSV zu dieser Zeit keine eigene C-Jugend stellen konnte. Nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich passt Leo sehr gut in unser Team. Umso größer ist jetzt die Freude, dass er zu uns zurückkehrt“, erklärte die Vereinsführung.

Auch Eichinger blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die kommende Saison. Zum einen ist es mein erster Start bei den Herren, zum anderen sind auch ein paar Kumpels dabei.“ Mit der Verpflichtung von Eichinger ist die Kaderplanung des TSV Nittenau nahezu abgeschlossen. Der Verein hat in den vergangenen Monaten personell einiges bewegt. Besonders erfreulich sei laut Vereinsführung die Reaktivierung der zweiten Mannschaft. Zudem schließen sich mehrere neue Spieler dem Verein an.