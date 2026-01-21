TSV Nieukerk startet mit dem dritten Trainer in die Vorbereitung

Ganz so einfach wird das allerdings nicht. Der TSV Nieukerk hat sich mit 15 Punkten aus 16 Spielen in die Winterpause verabschiedet und aktuell nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone, die vom SV Nütterden angeführt wird. Trotz der schwierigen Ausgangslage geht Dirk Jung optimistisch an seine neue Aufgabe heran. „Die Mannschaft hat in der Hinrunde immer mal wieder aufblitzen lassen, dass sie das Potenzial für die A-Liga allemal mitbringt“, sagt Jung, der in dieser Woche mit seinen neuen Schützlingen in die Vorbereitung einsteigt. „Wir wollen bis Anfang März die körperlichen und konditionellen Voraussetzungen schaffen. Dann kommt der Spaß am Fußball von ganz alleine zurück“, so Jung.