TSV Nieukerk startet mit dem dritten Trainer in die Vorbereitung

Zunächst einmal sieht er sich auch in der Rolle des Kommunikators. „Drei Trainer in einer Saison sind für jede Mannschaft eine Herausforderung. Ich werde viele Gespräche führen, damit möglichst schnell wieder die nötige Ruhe ins Team kommt.“
Am „Aermen Düwel“ ist zurzeit der Teufel los. So heftig wie aktuell hat sich das Personalkarussell beim TSV Nieukerk schon lange nicht mehr gedreht. Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison meldet der abstiegsgefährdete A-Ligist einen Trainerwechsel. Und einen neuen Sportlichen Leiter gibt’s gleich noch obendrauf. So stellt sich der Klub für die Zukunft auf.