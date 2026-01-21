 2026-01-20T07:14:11.657Z

Mit neuem Schwung will der TSV Nieukerk in die Rückrunde starten.
TSV Nieukerk startet mit dem dritten Trainer in die Vorbereitung

Der abstiegsgefährdete A-Ligist startet nach dem Rücktritt von Thomas Mertens mit Trainer Nummer drei in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Außerdem soll ein neuer Sportlicher Leiter dafür sorgen, dass der Klassenerhalt gelingt.

Am „Aermen Düwel“ ist zurzeit der Teufel los. So heftig wie aktuell hat sich das Personalkarussell beim TSV Nieukerk schon lange nicht mehr gedreht. Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison meldet der abstiegsgefährdete A-Ligist einen Trainerwechsel. Und einen neuen Sportlichen Leiter gibt’s gleich noch obendrauf. So stellt sich der Klub für die Zukunft auf.

„Es gibt wichtigere Dinge als Fußball“

