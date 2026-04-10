TSV Nieukerk gelingt Befreiungsschlag, SV Nütterden verhindert Pleite

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der TSV Nieukerk sichert sich wichtige Zähler im Abstiegskampf, während sich SV Issum und SV Nütterden im direkten Duell die Punkte teilen. So geht es am Sonntag weiter.
Der TSV Nieukerk hat beim TSV Wachtendonk-Wankum einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg eingefahren. Bereits früh brachte Niklas Harnischmacher die Gäste in Führung (12.), ehe Johannes Kamps auf 2:0 erhöhte (36.). Kurz vor der Pause traf erneut Harnischmacher zum 3:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel kam Wachtendonk zurück: Maximilian Wisniewski verkürzte direkt nach Wiederanpfiff (46.), wenig später stellte Nico Schottes auf 2:3 (52.). Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr, sodass Nieukerk die drei Punkte über die Zeit brachte und sich auf 26 Zähler verbessert.
24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:45 Uhr 1. FC Kleve II - Siegfried Materborn
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - BV Sturm Wissel
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Issum
So., 19.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.04.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Walbeck
So., 19.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Nieukerk
So., 19.04.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Veert
25. Spieltag
So., 26.04.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk
So., 26.04.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - FC Aldekerk
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Nütterden
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II
So., 26.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Sevelen
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Veert - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Issum - Grün-Weiß Vernum
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