TSV Niederndodeleben will nach dem Fabelstart nachlegen

Mit dem 6:0-Heimerfolg über den SV Eintracht Gommern hat Landesliga-Absteiger TSV Niederndodeleben einen Fabelstart in der Landesklasse 2 hingelegt. Schon am Freitagabend sind die Grün-Weißen im nächsten Heimspiel gefordert: Zum Auftakt des zweiten Spieltags empfangen sie den BSV 79 Magdeburg.

Weiter geht es am Sonnabend mit sieben weiteren Partien. Unter anderem wollen die Landesliga-Absteiger MSC Preussen (bei Union Heyrothsberge) und MSV Börde (gegen den SV Seilerwiesen) nach den Niederlagen zum Auftakt ihre ersten Zähler einfahren.

