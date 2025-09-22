– Foto: Christian Kahler

TSV Neustadt trumpft groß auf Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Donau-Laaber Ettenkofen Neustadt/Don

Spielbericht: TSV Neustadt/Donau – 4:1-Auswärtssieg in Ettenkofen! Erste Halbzeit:

Die Partie begann intensiv – beide Teams schenkten sich nichts. Bei den heißen Temperaturen war lediglich in der Trinkpause Zeit zum Verschnaufen.

In der 38. Minute dann der Dosenöffner:

Mergim Dumani setzt sich nach einem langen Ball stark durch und traf zum 1:0.

Ettenkofen blieb durch Standards gefährlich und kam gegen Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel. Der TSV brachte die Führung in die Kabine und so stand es zur Halbzeit 1:0 für Neustadt.

Zweite Halbzeit:

Direkt nach Wiederanpfiff startete der TSV stark. Dumani sorgte dabei durch die Vorarbeit von Avdic für das 2:0 (52.)!

Ettenkofen verkürzt durch Dollmann auf 2:1, doch Neustadt antwortet prompt: Nach klasse Vorbereitung durch Deiner vollendete Dario Schneider. Dieser hämmert das Leder brutal aus 20 Metern ins lange Eck – 3:1!

Dann folgt die Show von Keeper Sebastian Meier, der zweimal überragend rettet.

Der Gnadenstoß erfolgte in der 91. Minute:

Dabei setzte sich Dumani im 1-gegen-1 stark durch und hatte das Auge für Brandl. Dieser vollendet das Spiel mit einem starken Abschluss - 4:1!. 🔥 Endstand: TSV Neustadt/Donau 4 : 1 SV Ettenkofen