TSV Neustadt trumpft groß auf

Spielbericht: TSV Neustadt/Donau – 4:1-Auswärtssieg in Ettenkofen!
Erste Halbzeit:
Die Partie begann intensiv – beide Teams schenkten sich nichts. Bei den heißen Temperaturen war lediglich in der Trinkpause Zeit zum Verschnaufen.
In der 38. Minute dann der Dosenöffner:
Mergim Dumani setzt sich nach einem langen Ball stark durch und traf zum 1:0.
Ettenkofen blieb durch Standards gefährlich und kam gegen Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel. Der TSV brachte die Führung in die Kabine und so stand es zur Halbzeit 1:0 für Neustadt.
Zweite Halbzeit:
Direkt nach Wiederanpfiff startete der TSV stark. Dumani sorgte dabei durch die Vorarbeit von Avdic für das 2:0 (52.)!
Ettenkofen verkürzt durch Dollmann auf 2:1, doch Neustadt antwortet prompt: Nach klasse Vorbereitung durch Deiner vollendete Dario Schneider. Dieser hämmert das Leder brutal aus 20 Metern ins lange Eck – 3:1!
Dann folgt die Show von Keeper Sebastian Meier, der zweimal überragend rettet.
Der Gnadenstoß erfolgte in der 91. Minute:
Dabei setzte sich Dumani im 1-gegen-1 stark durch und hatte das Auge für Brandl. Dieser vollendet das Spiel mit einem starken Abschluss - 4:1!.
🔥 Endstand: TSV Neustadt/Donau 4 : 1 SV Ettenkofen
📣 Neustadt ist heute Nacht Tabellenführer!
(Stand vor evtl. Sonntagsspielen)