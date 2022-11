TSV Neustadt peilt Wiedergutmachung an B-Ligist empfängt Zweiten SV Gammelsbach

Odenwald. Die Lage im Aufstiegskampf in der Kreisliga B hat sich entscheidend verändert: Tabellenführer Spielvereinigung Kinzigtal hat neue Konkurrenz bekommen. Vier Mannschaften haben sich an die Fersen der Ober-Kinziger geheftet.

SV ist erster Verfolger

Allen voran der SV Gammelsbach, der nach zwei kampflosen Spielgewinnen, einem 1:0 in Mümling-Grumbach und 2:2 am vergangenen Sonntag gegen den FC Finkenbachtal bis auf Tabellenposition zwei hinaufkletterte. Ein weiterer Härtetest wartet auf die Freiensteiner beim Dritten TSV Neustadt (14.30 Uhr), der nach starken Auftritten am vergangenen Spieltag im Kinzigtal enttäuschte und glatt mit 0:3 unterlag. Nun haben die Neustädter eine gute Gelegenheit die Pleite von Ober-Kinzig vergessen zu machen. Das wird gegen taktisch gut geschulte Gammelsbacher aber alles andere als leicht.