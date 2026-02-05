TSV Neuried wegen mangelnder Effektivität in Abstiegsgefahr

Nur neun Tore in neun Spielen: Die Fußballerinnen des TSV Neuried kämpfen gegen den Abstieg. Eine klassische Mittelstürmerin fehlt im Kader.
So hatten sich die Fußballerinnen des TSV Neuried ihre bisherige Saison nicht vorgestellt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir oben mitspielen können“, hatte Trainer Robin Obster vor dem Start der Bezirksliga-Spielzeit 2025/26 angekündigt. Die Realität sieht jedoch anders aus. Nach knapp der Hälfte der Saison haben die Grün-Weißen gerade einmal sieben Punkte geholt. Von neun Partien gewannen sie lediglich zwei, spielten einmal unentschieden und verloren sechsmal.
Gut für den TSV, dass es in der Bezirksliga der Frauen nur einen Absteiger gibt. Und dass die aktuell dort platzierte SG Otterfing/Sachsenkam bisher erst magere drei Punkte geholt hat. Dennoch ist angesichts des knappen Vorsprungs die Abstiegsgefahr noch längst nicht gebannt.
Die Neuriederinnen hätten zum Jahresabschluss den Abstand auf etwas beruhigendere sieben Zähler ausbauen können, doch das direkte Duell in Otterfing fiel Ende November dem Wintereinbruch zum Opfer. Ob die Grün-Weißen dort gepunktet hätten, ist aber keineswegs sicher. Schließlich liefen die Kellerduelle mit den direkten Konkurrenten SG Puchheim/Gröbenzell (0:6), TSV Gilching-Argelsried II (2:2) und TSV Rott/Lech (1:2) alles andere als nach Plan. Die einzigen beiden Siege in der Hinrunde gelangen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte (1:0 gegen MTV Dießen, 2:1 gegen SC Huglfing).
Dass sein Team grundsätzlich die spielerische Qualität für eine deutlich bessere Platzierung habe, betont Obster immer wieder. In vielen Spielen sei Neuried klar überlegen und erspiele sich zahlreiche Tormöglichkeiten, sagt der Trainer. Ein Problem, das man weiterhin nicht in den Griff bekomme, sei jedoch die Chancenverwertung. „Neun Tore aus neun Spielen sind einfach viel zu wenig“, stellte der Coach zum Jahresabschluss fest. Eine klassische Mittelstürmerin fehlt im Kader, erfolgreichste Torschützinnen sind Madeleine Kreisel und Nina Marx mit je zwei Treffern. „Und wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du irgendwann auch hinten Probleme“, so der TSV-Trainer.
Sinnbild für die bisherige Saison steht für Obster die 0:2-Pleite gegen den ESV Freimann im November. Da habe man knapp eine halbe Stunde lang das Spiel komplett dominiert, dann aber nach einem langen Ball Torhüterin Katrina Lahr wegen einer Notbremse verloren, und am Ende sei der Mannschaft die Kraft ausgegangen. „Damit ist eigentlich unsere komplette bisherige Saison beschrieben. Es ist alles sehr unglücklich gelaufen“, sagt der 31-Jährige. Als ursächlich dafür betrachtet er auch die vielen Wechsel, die er wegen Verletzungen, Krankheiten und Urlauben von Woche zu Woche vornehmen musste. „Wir mussten jedes Spiel mit einer anderen Aufstellung spielen.“
Schon jetzt ist klar, dass sich das ursprüngliche Ziel, oben mitzuspielen, nicht mehr verfolgen lassen wird. Wichtig wird es für das Team nun erst einmal sein, schnell die nötigen Punkte für den Klassenverbleib zu sammeln. Dafür müssen die Neuriederinnen öfter das eigene Potenzial abrufen, das Spielglück auch mal auf ihre Seite ziehen – und ohne Zweifel torgefährlicher werden. Das erste Testspiel bestreitet der TSV am Sonntag, 15. Februar (11 Uhr), gegen den Vorjahresmeister und aktuellen Bezirksoberliga-Spitzenreiter TSV Turnerbund München. Ernst wird es dann wieder am Samstag, 14. März, auswärts beim SC Huglfing. (Tobias Empl)