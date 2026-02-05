TSV Neuried wegen mangelnder Effektivität in Abstiegsgefahr Fußball-Bezirksliga Frauen von Tobias Empl · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

TSV Neuried Damen gegen FC Teutonia München am 08.03.25 ab 16.30 Uhr. Am Ball: Nr. 3 - Madeleine Kreisel. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Nur neun Tore in neun Spielen: Die Fußballerinnen des TSV Neuried kämpfen gegen den Abstieg. Eine klassische Mittelstürmerin fehlt im Kader.

So hatten sich die Fußballerinnen des TSV Neuried ihre bisherige Saison nicht vorgestellt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir oben mitspielen können“, hatte Trainer Robin Obster vor dem Start der Bezirksliga-Spielzeit 2025/26 angekündigt. Die Realität sieht jedoch anders aus. Nach knapp der Hälfte der Saison haben die Grün-Weißen gerade einmal sieben Punkte geholt. Von neun Partien gewannen sie lediglich zwei, spielten einmal unentschieden und verloren sechsmal. Gut für den TSV, dass es in der Bezirksliga der Frauen nur einen Absteiger gibt. Und dass die aktuell dort platzierte SG Otterfing/Sachsenkam bisher erst magere drei Punkte geholt hat. Dennoch ist angesichts des knappen Vorsprungs die Abstiegsgefahr noch längst nicht gebannt.

Keller-Duelle bislang mit schlechtem Ausgang für die Neurieder Die Neuriederinnen hätten zum Jahresabschluss den Abstand auf etwas beruhigendere sieben Zähler ausbauen können, doch das direkte Duell in Otterfing fiel Ende November dem Wintereinbruch zum Opfer. Ob die Grün-Weißen dort gepunktet hätten, ist aber keineswegs sicher. Schließlich liefen die Kellerduelle mit den direkten Konkurrenten SG Puchheim/Gröbenzell (0:6), TSV Gilching-Argelsried II (2:2) und TSV Rott/Lech (1:2) alles andere als nach Plan. Die einzigen beiden Siege in der Hinrunde gelangen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte (1:0 gegen MTV Dießen, 2:1 gegen SC Huglfing). Dass sein Team grundsätzlich die spielerische Qualität für eine deutlich bessere Platzierung habe, betont Obster immer wieder. In vielen Spielen sei Neuried klar überlegen und erspiele sich zahlreiche Tormöglichkeiten, sagt der Trainer. Ein Problem, das man weiterhin nicht in den Griff bekomme, sei jedoch die Chancenverwertung. „Neun Tore aus neun Spielen sind einfach viel zu wenig“, stellte der Coach zum Jahresabschluss fest. Eine klassische Mittelstürmerin fehlt im Kader, erfolgreichste Torschützinnen sind Madeleine Kreisel und Nina Marx mit je zwei Treffern. „Und wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du irgendwann auch hinten Probleme“, so der TSV-Trainer.