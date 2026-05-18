TSV Neuried wahrt Chance auf direkten Klassenerhalt

Der TSV Neuried hat sich die drei Punkte gegen den FC Alte Heide geholt. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Neuried gewinnt am vorletzten Spieltag mit 4:1 beim FC Alte Haide-DSC. Mit einem Sieg gegen Fürstenried am Samstag kann die Mannschaft die Relegation noch umgehen.

Vor weniger als zwei Wochen hatte sich der TSV Neuried nach neun sieglosen Ligaspielen in Folge noch vor dem direkten Abstieg aus der Kreisliga fürchten müssen. Nach dem Sieg gegen die TSG Pasing vor gut einer Woche –es war Neurieds erster Sieg seit Mitte November – scheint nun der Knoten geplatzt zu sein. Denn am Samstag triumphierten die Neurieder erneut, und das überraschend deutlich mit 4:1 beim FC Alte Haide-DSC. „Das gibt uns jetzt natürlich ein sehr gutes Gefühl. Besonders, wenn man bedenkt, wo wir seit der Winterpause herkommen“, sagte Trainer Robert Schöttl nach dem Erfolg.

Beflügelt vom Brustlöser aus der Vorwoche traten die Grün-Weißen auch in Schwabing von Beginn an mutig auf. Neuried arbeitete sich gegen spielstarke Gastgeber leidenschaftlich in die Partie und ging nach 21 Minuten durch Burhan Kaydin in Führung. „Mit jedem gewonnenen Zweikampf haben wir uns Selbstvertrauen zurückgeholt“, berichtete Schöttl.

TSV Neuried behält in Überzahl den Fokus – U19-Spieler Pandzic mit nächstem Treffer

Noch vor der Pause schwächte sich der Gastgeber zudem selbst: Wegen einer vermeintlich beleidigenden Äußerung wurde Alexandros Ketikidis mit Rot des Feldes verwiesen. Schöttl selbst hatte die Szene auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite gar nicht mitbekommen. „Es soll wohl ein Schimpfwort gefallen sein. Eine Zehn-Minuten-Strafe hätte aber vielleicht auch gereicht“, erklärte der Coach aus objektiver Sicht. Entscheidend sei anschließend gewesen, dass seine Mannschaft auch in Überzahl den vollen Fokus behalten habe und nicht in alte Muster zurückgefallen sei.

U19-Akteur Martin Pandzic, der schon in der Vorwoche erstmals für die Herren getroffen hatte, erhöhte auf 2:0, ehe Mika Kretschmer und Simon Prangenberg in der Schlussphase gegen hinten offen stehende Gastgeber alles klar machten. Auch Alte Haide wurde immer wieder gefährlich, letztlich fiel aber nur der späte Ehrentreffer.

Falls die Konkurrenz im Tabellenkeller am letzten Spieltag patzt, ist bei einem Sieg gegen den FC Fürstenried am Samstag, 30. Mai (15 Uhr), für Neuried nun auch der direkte Klassenerhalt wieder möglich. Das Momentum im Abstiegskampf spricht jedenfalls plötzlich für Neuried. „Für uns zählt jetzt, zwei gute Trainingswochen hinzulegen. Dann haben wir ein Endspiel“, kündigt Schöttl an.