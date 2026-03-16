TSV Neuried verpasst Sieg gegen Gern nach spätem Gegentor

apw, Neuried, TSV, Fussball, Kreisliga 2, Abdou Jarmaine (9), Dragan Radojevic (27) , 14032026, Fotograf: Andreas Wenzel – Foto: Andreas P. Wenzel andreaspwenz

„Wir hätten den Dreier gerne zu Hause behalten“, sagte Neurieds Interimstrainer, Robert Schöttl, nach dem Remis gegen die FT Gern am Samstag. „Aufgrund des Spielverlaufs mit zwei blöden Gegentoren zu unglücklichen Zeitpunkten ist es etwas bitter. Vorher hätten wir das Ergebnis wahrscheinlich unterschrieben“, fügte der Coach an. Mit dem Unentschieden im direkten Duell halten die Würmtaler (19 Punkte) den Tabellenvorletzten der Kreisliga (13) zumindest auf Abstand. Einen wirklichen Befreiungsschlag im Abstiegskampf stellt das Resultat jedoch nicht dar. „Trotzdem müssen wir uns jetzt mit dem Punkt zufriedengeben“, so Schöttl.

Schließlich hatten die Grün-Weißen im Vorfeld auch schwerwiegende Personalausfälle kompensieren müssen. Mit Kapitän Danilo Ralic und dessen Bruder Marko Ralic fehlten am Samstag zwei wichtige Leistungsträger angeschlagen. „Hoffentlich sind sie bald wieder zurück. Beide haben Blessuren aus dem Gräfelfing-Spiel davongetragen“, klärte Schöttl auf. Zu allem Überfluss musste in der Anfangsviertelstunde auch noch Mittelfeld-Stabilisator Josip Risonjic ausgewechselt werden, nachdem er ein Ziehen im Oberschenkel wahrgenommen hatte – eine Vorsichtsmaßnahme.

Trotz der Umstände fand Neuried auf heimischem Boden gut ins Spiel und verbuchte die etwas größeren Spielanteile. Folgerichtig traf Mark Ziemann nach 36 Minuten aus der zweiten Reihe zum 1:0. Eine drückende Überlegenheit konnten die Gastgeber in dieser Phase jedoch nicht erzeugen, so glich Gern kurz vor der Pause durch Matthias Regiert aus. „Wir klären den Ball erst nach einem Standard, rücken beim zweiten Ball aber nicht geordnet raus“, bemängelte Schöttl. Sturmtank Abdou Jarmaine brachte den TSV nach der Pause erneut in Führung, doch die Gäste schlugen spät zurück – wieder per Standard. „Wir hatten die besseren Möglichkeiten und hätten das Spiel vorher entscheiden können“, konstatierte Neurieds Coach. „Jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel.“