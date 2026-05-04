TSV Neuried verliert zum vierten Mal in Folge gegen Untermenzing: „Tag zum Vergessen“

Madeleine Kreisel und der TSV Neuried mussten sich mal wieder gegen den SV Untermenzing geschlagen geben. (Archivfoto) – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Untermenzing bleibt der Angstgegner der Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried. Die zuletzt formstarken Neuriederinnen verloren am Samstag in Untermenzing mit 0:4 und damit bereits zum vierten Mal in Folge gegen den SVU.

„Es war ein Tag zum Vergessen, eigentlich hat gar nichts funktioniert“, kommentierte TSV-Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst, und richtete den Blick lieber hoffnungsvoll in die Zukunft: „Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal, gegen sie zu gewinnen.“

Die Anfangsphase verlief noch recht ausgeglichen, dann aber verloren die Grün-Weißen den Zugriff und der Tabellendritte ging kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Spätestens nach dem dritten Untermenzinger Treffer nach gut einer Stunde war die Partie entschieden. In der Nachspielzeit musste Neuried dann sogar noch ein weiteres Gegentor hinnehmen.