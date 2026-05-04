 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

TSV Neuried verliert zum vierten Mal in Folge gegen Untermenzing: „Tag zum Vergessen“

Bezirksliga-Fußballerinnen

von Tobias Empl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Madeleine Kreisel und der TSV Neuried mussten sich mal wieder gegen den SV Untermenzing geschlagen geben. (Archivfoto)
Madeleine Kreisel und der TSV Neuried mussten sich mal wieder gegen den SV Untermenzing geschlagen geben. (Archivfoto) – Foto: Dagmar Rutt

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Die Neuriederinnen kassierten eine 0:4-Niederlage beim SV Untermenzing. „Ein Tag zum Vergessen", kommentierte Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst.

SV Untermenzing TSV Neuried4:0 (2:0) Tore: 1:0 Haslinger (39.), 2:0 Kristensen (44.), 3:0 Gais (64.), 4:0 Rduch (90.+7)

Der SV Untermenzing bleibt der Angstgegner der Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried. Die zuletzt formstarken Neuriederinnen verloren am Samstag in Untermenzing mit 0:4 und damit bereits zum vierten Mal in Folge gegen den SVU.

„Es war ein Tag zum Vergessen, eigentlich hat gar nichts funktioniert“, kommentierte TSV-Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst, und richtete den Blick lieber hoffnungsvoll in die Zukunft: „Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal, gegen sie zu gewinnen.“

Die Anfangsphase verlief noch recht ausgeglichen, dann aber verloren die Grün-Weißen den Zugriff und der Tabellendritte ging kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Spätestens nach dem dritten Untermenzinger Treffer nach gut einer Stunde war die Partie entschieden. In der Nachspielzeit musste Neuried dann sogar noch ein weiteres Gegentor hinnehmen.