TSV Neuried verliert Vorbereitungsauftakt 2:3 – Ex-Trainer Besirevic kehrt als Kapitän zurück

Der TSV Neuried verliert sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den SC München mit 2:3. Ex-Trainer Alem Besirevic kehrt dabei zurück in den Sportpark.

TSV Neuried – SC München⇥2:3 (2:2)

Beim TSV Neuried hat sich einiges gewandelt in der Sommerpause. Neben dem Interimstrainerduo der abgelaufenen Rückrunde, bestehend aus Robert Schöttl und Stefan Simic, welches zur neuen Saison fest installiert wurde (wir berichteten), hat der Kreisligist zahlreiche Neuzugänge verpflichtet. Auch aufgrund von Personalnot waren die Neurieder in der Vorsaison in Abstiegssorgen geraten. „Wir haben den Kader nicht nur qualitativ verstärkt, sondern auch ziemlich vergrößert. Im Moment haben wir knapp 25 Mann – und es fehlen sogar noch ein paar Spieler“, verriet Simic nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen den Kreisklassisten SC München am Sonntag. In der Partie lief unter anderem Ex-Trainer Alem Besirevic für die Grün-Weißen auf. Der 32-Jährige ist als Spieler nach Neuried zurückgekehrt und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld – konnte die knappe Niederlage aber nicht verhindern.

Aufgrund der Umstände bewertete Simic das Endresultat eher als zweitrangig: „Wir haben eine komplett neue Truppe, alles muss sich erst finden. Dass nach einer Trainingswoche noch nicht alles klappt, ist normal.“ Mit den ersten 25 Minuten ihrer Mannschaft waren die Trainer allerdings sehr zufrieden. Schon nach knapp 30 Sekunden netzte Nachwuchsspieler Martin Pandzic zum 1:0 ein. Bereits im vergangenen Halbjahr hatte der 18-Jährige in der ersten Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht. In der 35. Minute folgte sein nächster Geniestreich: Pandzic erkannte, dass Gäste-Schlussmann Daniel Schardt etwas weit vor seinem Tor postiert war, und überlupfte diesen schlitzohrig aus rund 30 Metern. „Martin ist ein guter Junge. Auf ihn kann man bauen“, lobte Simic, dessen Team im Anschluss allerdings zunehmend den Faden verlor. Der SC München stellte noch vor der Pause auf 2:2, ehe in der zweiten Hälfte der Siegtreffer für die Gäste fiel (77.). kd