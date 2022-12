TSV Neuried trifft im Allgäu auf Acht-Tore-Mann: Keine Sonderbehandlung für Kaya Letztes Spiel vor der Winterpause

Überwintern die Futsaler des TSV Neuried über oder unter dem Strich? Eine Antwort auf diese Frage findet sich am kommenden Samstagabend gegen SVK Futsal Allgäu. (19 Uhr, Städtische Sporthalle).

Eine besondere psychologische Bedeutung schreibt TSV-Coach Jerzewski der Tabellenposition zum Jahreswechsel allerdings nicht zu. „Erst nach 18 Spieltagen ist es entscheidend, wo man steht“, sagt der Neurieder Übungsleiter. Wie viele Mannschaften letztendlich absteigen, ist ohnehin noch nicht klar. „Wir erfahren erst im Januar, wie die Abstiegsregelungen sein werden. In der Regel steigen bis zu drei Teams direkt ab“, sagt Jerzewski. Auch bei einer Niederlage sei aber noch lange nichts verloren, man fühle sich „als Jäger ebenso wohl“.

Trotzdem wollen die Grün-Weißen das Jahr 2022 selbstverständlich mit einem Erfolgserlebnis beenden. Der jüngste 9:4-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende gab Rückenwind. „Wir sind gerade in einer guten Verfassung“, sagt der TSV-Coach. Bei der Kaderzusammenstellung hat das Trainerteam erneut die Qual der Wahl. Jerzewski kündigt an: „Wir werden aus dem Vollen schöpfen können und werden überlegen, welche Spieler wir mitnehmen.“

Im Hinspiel setzten sich die Allgäuer mit 8:5 durch, dabei erzielte mit Mirhan Kaya ein Spieler alle acht Treffer des SVK. Diesmal müssen die Neurieder versuchen, ihn besser in den Griff zu bekommen – ohne sich allerdings nur auf Kaya zu konzentrieren. „Wir werden nicht wegen eines Spielers eine Sonderbehandlung ansetzen, denn sonst vergessen wir den Rest“, sagt Jerzewski augenzwinkernd. (te)