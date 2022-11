TSV Neuried sucht Konstanz im Kellerduell gegen VfL Denklingen Winterpause rückt näher

Beim VfL Denklingen möchte der TSV Neuried an die zuletzt überzeugende Leistung beim 1:1 gegen die SpVgg Haidhausen anknüpfen. Es soll endlich mal wieder ein Sieg für den Bezirksligisten her.

Neuried – Die Winterpause rückt näher. Die Hinrunde der Bezirksliga Süd ist bereits beendet, am vergangenen Wochenende fand der erste Spieltag der Rückrunde statt. Nur noch zwei Spiele bleiben den Fußballern des TSV Neuried in diesem Kalenderjahr, um ihr dürftiges Punktekonto aufzubessern. Am Sonntag muss das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic zum VfL Denklingen (14.30 Uhr, Buchweg), eine Woche später empfangen die Grün-Weißen den SV Aubing: zwei richtungsweisende Spiele gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion.