TSV Neuried schießt TSG Pasing in die Kreisklasse – Chance auf den direkten Klassenerhalt lebt TSV kann noch gewinnen von Tobias Empl · Heute, 06:57 Uhr · 0 Leser

Erleichterung herrschte bei den Neurieder Spielern, die am Samstag erstmals nach mehr als fünf Monaten wieder ein Punktspiel gewannen. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Neuried hat den direkten Abstieg abgewendet und gleichzeitig die Chance auf den direkten Klassenerhalt gewahrt. Die TSG Pasing ist abgestiegen.

Im Sportpark des TSV Neuried wurde am Samstag der Abstieg der TSG Pasing aus der Kreisliga besiegelt. Da sich Neuried im Kellerduell gegen die Pasinger mit 3:1 durchsetzte, steht die Rückkehr der seit der Winterpause sieglosen Münchner in die Kreisklasse, die sich seit Wochen abgezeichnet hatte, nun auch rechnerisch fest. Die Neurieder hingegen können nach ihrem ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026 nicht mehr direkt absteigen – und sogar wieder auf den direkten Ligaverbleib hoffen. „Sieg war sehr wichtig für die Tabelle“ „Der Sieg war sehr wichtig fürs Selbstvertrauen, aber auch für die Tabelle. So haben wir uns nach unten abgesichert und sind oben drangeblieben“, sagte TSV-Trainer Robert Schöttl. Er sah gegen Schlusslicht Pasing ein „insgesamt gutes Fußballspiel“, in dem seine Mannschaft deutlich mehr Spielanteile gehabt und daher unter dem Strich verdient gewonnen habe.

Dabei traf der bereits eine Woche zuvor erfolgreiche Ryota Nagashima zur frühen Führung. Nachdem Mario Batarilo vom gegnerischen Torhüter von den Beinen geholt wurde, ließ der Unparteiische weiterlaufen, und Nagashima staubte aus spitzem Winkel ab. Nach einer halben Stunde erhöhte Graham Alvarez per Kopf auf 2:0. Youngster macht den Deckel drauf Kurz nach Wiederanpfiff machten es die Gäste durch einen Treffer von Badeel Qaedi aus dem Gewühl heraus noch einmal spannend, doch Neuried gab keine zehn Minuten später die richtige Antwort: Marko Ralic setzte sich über außen durch und bediente den A-Jugendlichen Martin Pandzic, der zum 3:1 ins leere Tor traf.