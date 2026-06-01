TSV Neuried rettet sich am letzten Spieltag – dank Sieg und Schützenhilfe

TSV Neuried gegen FC Rot-Weiß Oberföhring am 27.07.25 ab 14 Uhr. 2. Halbzeit. Am Ball: Nr. 6 C - Danilo Ralic. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Neuried sichert sich mit einem 4:2-Auswärtssieg beim FC Fürstenried den direkten Klassenerhalt. Parallel verliert der FC Alte Haide-DSC mit 1:0 beim SV München West.

Neurieds Kreisliga-Fußballer haben am Samstag geschafft, was in den vergangenen Wochen nicht mehr viele für möglich gehalten hätten: Mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim FC Fürstenried sicherten sich die Würmtaler am letzten Spieltag überraschend den direkten Klassenerhalt. Weil der FC Alte Haide-DSC parallel mit 1:0 beim SV München West unterlag, müssen die Neurieder nicht in die Abstiegsrelegation.

TSV Neuried holt zehn Punkte aus vier Partien

„Ich spüre pure Erleichterung. Wir sind sehr froh, dass wir nächstes Jahr wieder Kreisliga spielen“, sagte Trainer Robert Schöttl nach der Partie. Infolge einer langen Sieglos-Serie waren die Neurieder seit Ende März durchweg auf einem Abstiegsrelegationsplatz gestanden, ehe zum Ende der Spielzeit plötzlich ein Aufwärtstrend folgte. Zehn Punkte holte der TSV in den letzten vier Partien.

Welches Selbstvertrauen die Mannschaft in den erfolgreichen Wochen auf einmal aufgebaut hatte, wurde im Saisonfinale mehr als deutlich. Über 90 Minuten hinweg konnten Neuried auch zahlreiche Nackenschläge nicht erschüttern. „Abstiegskampf kann ich wohl einfach“, kommentierte Schöttl mit einem Augenzwinkern. Schon in der Vorsaison hatte er Neurieds U23 in der Relegation sportlich vor dem Abstieg aus der Kreisklasse bewahrt, ehe diese später dennoch abgemeldet werden musste.

In der Anfangsphase hatten die Gäste noch große Probleme, folgerichtig führte Fürstenried durch einen Doppelschlag innerhalb einer Minute mit 2:0. Nach einer Umstellung des Trainergespanns fanden die Neurieder jedoch mehr und mehr zurück zur Form der vorangegangenen Wochen.

Rückschläge weggesteckt

Spätestens der Anschlusstreffer von Kapitän Danilo Ralic mutierte kurz vor der Pause zum Dosenöffner. „Wir haben natürlich auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen gesehen. Der Glaube war sofort zurück“, resümierte Schöttl. Auch nach dem von Mario Batarilo vergebenen Foulelfmeter zu Beginn der zweiten Hälfte blieben die Gäste auf dem Gaspedal. Mark Zieman glich zum 2:2 aus, ehe Colin Strass Neuried auf die Siegerstraße köpfte und Batarilo für die Entscheidung sorgte. Nach dem Schlusspfiff wurde der Klassenerhalt ausgiebig bejubelt.