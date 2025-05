TSV Neuried muss in die Kreisliga – Trainer Hiechinger will dennoch bleiben

Das Trainerteam des TSV Neuried hat am Ende noch mal alles versucht. In der siebten Minute der Nachspielzeit wechselte es Mario Vrbica ein, damit dieser den letzten Eckball der Relegationspartie gegen den VfB Eichstätt II ausführen konnte. Doch auch diese Aktion verpuffte wirkungslos.

Kurz danach war Schluss und das Kapitel Bezirksliga für die Grün-Weißen nach dem 0:2 (0:2) im Heimspiel am Samstag erst mal beendet. „Jetzt heißt es, zusammenstehen und den Wiederaufstieg zusammen angreifen“, verkündete TSV-Trainer Thomas Hiechinger trotzig. Er möchte auf jeden Fall als Coach weitermachen.

Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel am Dienstag waren seine Fußballer hoffnungsfroh in die Begegnung im Sportpark gegen die zweite Mannschaft des Bayernliga-Meisters gestartet. Doch nach nicht mal fünf Minuten war der knappe Vorsprung verspielt: Mario Batarilos verunglückte Klärungsaktion landete vor den Füßen von VfB-Youngster Timo Jung, der aus spitzem Winkel perfekt ins lange Eck traf. „Wir waren am Anfang nicht so griffig wie im Hinspiel“, haderte Hiechinger.

Er führte dies vor allem auf eine erzwungene Umstellung kurz vor Spielbeginn zurück. Ben Horatz-Bauernfeind, der den erkrankten Benan Sadovic ersetzen sollte, hatte sich kurzfristig aus privaten Gründen abmelden müssen. „Wir mussten im Mittelfeld mit einer ganz neuen Formation spielen“, teilte Hiechinger mit.

Lehrbuchmäßige Flanke per Kopfball veredelt

Dennoch hätte Neuried in der Folge ausgleichen können. Anders als im Hinspiel behielt Roman Kriebel diesmal frei vor dem Tor nicht die Nerven. Sein Heber landete weit neben dem Ziel (23.). Deutlich effektiver agierten die Gäste aus dem Altmühltal. Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte Jung lehrbuchmäßig ins lange Eck – 2:0.

„Dabei hatten wir in der Mitte Überzahl“, monierte Hiechinger. Kurz danach rettete der Held des Hinspiels, TSV-Torwart Martin Egner, in seinem wohl letzten Karrierespiel mit zwei Glanztaten doppelt vor dem drohenden 0:3.

Nach der Pause wirkten die Hausherren sehr entschlossen, mit aller Macht zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Sie erspielten sich eine hohe Anzahl an Topchancen, so viele wie noch nie in diesem Jahr. „Ich habe insgesamt neun 100-Prozentige gezählt“, sagte Hiechinger. Doch der Ball wollte an diesem verhexten Nachmittag einfach nicht ins VfB-Tor.

Bestes Beispiel für das Neurieder Pech war die Riesenmöglichkeit für Manuel Ntum in der 87. Minute: Nach einem Standard hämmerte der Abwehrspieler den Ball aus wenigen Metern an die Latte. Zu allem Überfluss hatte der Schiedsrichter dem TSV kurz nach der Pause nach einer Attacke an Fedja Huskic einen Elfmeter verweigert. „Man hat das Krachen bis nach außen gehört“, betonte Hiechinger.

Die Domstädter treffen in der zweiten Relegationsrunde auf den FC Gerolfing

Am Ende stand die Null bei Neuried, Eichstätt II machte die Hinspielniederlage wett. Die Domstädter treffen nun in der entscheidenden Runde um den Klassenerhalt auf den FC Gerolfing. „Im Endeffekt bekommst du am Saisonende das, was du verdient hast. Insgesamt war es nach der Winterpause von uns einfach zu wenig“, konstatierte Hiechinger. Durch eine Niederlagenserie war sein Team erst auf die Relegationsplätze gerutscht.

Der Abstieg war letztlich die Quittung für die schwache Rückrunde. „Wir haben das alles gemeinsam verbockt“, sagte Hiechinger. Daher will der Coach im Sportpark weiterarbeiten – und er hofft nun, die wenigen noch unentschlossenen Spieler zum Bleiben bewegen zu können.