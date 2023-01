TSV Neuried modelt erste Mannschaft um: Mit neuem Trainermodell zum Klassenerhalt? Dörfler fortan alleiniger Chefcoach

Neuried – Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Vorsaison lief es in der neuen Spielzeit mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den ersten vier Spielen zunächst gut, doch anschließend folgte erneut ein Abwärtstrend.

Dass es in der Saison bisher nicht rund lief, macht er nicht an Fehlern der Trainer oder einem Mentalitätsproblem der Mannschaft fest. Trissler sagt: „Wir hatten viel Pech mit Verletzten und kranken Spielern. Gerade der Ausfall von Patrick Gegenbauer hat uns sehr wehgetan. Er war gerade erst in eine Rolle als Führungsspieler hineingewachsen.“ In der ausgeglichenen Bezirksliga spiele außerdem oft auch die Tagesform eine Rolle. Allerdings räumt Trissler ein, dass der Kader nicht zu den stärksten der Liga zähle und Ausfälle von Spielern wie Gegenbauer oder Vizekapitän Alexander Greisel nur schwer zu kompensieren seien. „Wir befinden uns noch immer in einem Umbruch. Erfahrene Spieler wie Florian Kröss oder Nico Höhne spielen nur noch in der AH, die Mannschaft muss noch wachsen.“

Vor allem in der Defensive drückt der Schuh. Zwar wurde Neuried bis auf das 0:6 bei Spitzenteam 1. FC Garmisch-Partenkirchen nie abgeschossen, doch die Mannschaft blieb kein einziges Mal ohne Gegentor. In vielen engen Spielen gaben unglückliche Gegentore den Ausschlag. In der Viererkette standen oft mehrere U20-Spieler, die zwar über viel Talent verfügen, aber zu viele einfache Fehler machten. Auch in der Offensive lief es schlechter als in den Vorjahren. Bester Torschütze ist Flügelspieler Thomas Maier mit vier Treffern.

Namhafte Neuzugänge gibt es nicht für den TSV. „Im Winter ist es schwer, jemanden zu finden“, sagt Trissler. Allerdings könnten Spieler aus dem großen Kader der zweiten Mannschaft nachrücken, auch der eine oder andere vereinslose Fußballer befindet sich im Probetraining. Außerdem möchte sich Denys Karmazyn, der in der Futsal-Regionalliga zu den treffsichersten Neuriedern zählt, in der Vorbereitung auch auf dem Rasen versuchen. Er war als Fußballer zuletzt für Nord-Bezirksligist SpVgg Feldmoching aktiv.

Das erste von sechs Testspielen des TSV Neuried ist für 4. Februar gegen den ambitionierten Kreisligisten FC Fürstenried angesetzt. Höhepunkt der Vorbereitung ist ein Trainingslager auf Mallorca vom 18. bis 23. Februar.