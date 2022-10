TSV Neuried: Kürzeste Anreise zum schwersten Spiel Zu Gast bei den Beton Boys

Die Entfernungen in der Futsal-Regionalliga Süd haben es in sich. Fast 1400 Kilometer haben die Futsaler des TSV Neuried auf den beiden Auswärtsfahrten zum SV Darmstadt 98 und dem Karlsruher SC bereits hinter sich gebracht.

So., 23.10.2022, 18:00 Uhr

Neuried – Trainer Mathieu Jerzewski und sein Team sind froh, dass die Anreise an diesem Wochenende deutlich entspannter ablaufen wird.

Die Partie bei den Beton Boys München findet im Gymnasium München Nord statt (Sonntag, 18 Uhr, Knorrstraße). „Die Spieler haben Lust aufs Spiel. Die extra Freizeit werden wir alle dementsprechend freudig nutzen“, kündigt Jerzewski an.

Allerdings besteht die Gefahr, dass das Spiel deutlich weniger angenehm verlaufen wird als die Anreise. „Das wird ohne Zweifel der bislang stärkste Gegner in dieser Saison sein. Beton Boys ist erfahren, zeichnet sich durch Futsal-Raffinesse und Qualität aus“, sagt Jerzewski. Die Gastgeber landeten bereits in der Vorsaison nur knapp hinter Meister SSV Jahn Regensburg auf Platz zwei der Regionalliga Süd und zählen auch in der laufenden Spielzeit zu den Aufstiegsanwärtern. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien sind sie gut gestartet, zuletzt gelang ihnen ein 4:3-Erfolg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SGM TSV Weilimdorf / Stuttgarter Kickers.