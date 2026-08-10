TSV Neuried kampflos weiter – DJK Würmtal wegen Cricket-Turnier raus

Drei Fußballteams aus dem Würmtal sind im Kreispokal angetreten. Der TSV Neuried steht in Runde zwei, weil der FC Husaria München nicht antrat.

Von drei im Kreispokal angetretenen Fußballteams aus dem Würmtal ist nur noch eins im Rennen. Kampflos zog der TSV Neuried in die zweite Runde ein, weil Gegner FC Husaria München nicht antrat. Raus aus dem Toto-Pokal sind der TSV Gräfelfing und die DJK Würmtal.

SC München – TSV Gräfelfing 4:0 (4:0) Tore: 1:0 Muzurovic (15.), 2:0 Pflüger (18.), 3:0 Ortiz (31.) 4:0 Muzurovic (39.)

Wie schon in der vergangenen Saison ist der TSV Gräfelfing bereits in der ersten Runde des Kreispokals ausgeschieden. Beim Kreisklassisten SC München unterlagen die mit ihrer zweiten Mannschaft angetretenen Gäste aus dem Würmtal am Sonntagvormittag deutlich mit 0:4. Dass die von Darius Figura trainierte zweite Mannschaft das Spiel übernahm, sei bereits seit längerem geplant gewesen, erklärte Figura. Der Coach des A-Klassisten hatte sich vorgenommen, in der Vorbereitung nur gegen höherklassige Gegner anzutreten – und wie ein Vorbereitungsspiel habe man das Duell auch gesehen. „Wenn wir gegen stärkere Gegner spielen, können wir daraus viel mitnehmen und einen Lerneffekt erzeugen“, erklärte der 55-Jährige. Die Partie fand unter erschwerten Bedingungen statt, denn zusätzlich zur Hitze wurde auch noch auf Kunstrasen gespielt. „Als ich unseren Torwart eingeschossen habe, haben meine Schuhsohlen gebrannt. Auf dem Boden waren es gefühlt 50 Grad“, so Figura. Immerhin hätten sich die Gastgeber bemüht und das Feld vor dem Anpfiff und in der Halbzeitpause noch einmal gewässert. Sportlich war die Partie schnell gelaufen. Gegen einen laut dem TSV-Coach guten und eingespielten Gegner liefen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste anfangs ins offene Messer. Bereits nach gut einer halben Stunde lagen sie mit 0:3 zurück, mit einem 0:4-Rückstand ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel lief es dann etwas besser, auch dank der Hereinnahme von AH-Aushilfe Andreas Gries, der für mehr Stabilität sorgte. Eine Aufholjagd lag aber nicht mehr in der brennenden Luft.

DJK Würmtal – SG Neuaubing/Georgia0:X

Die B-Klassen-Fußballer der DJK Würmtal sind wegen einer Terminkollision aus dem Kreispokal ausgeschieden. Das für Sonntag angesetzte Duell gegen Kreisklassist SG Neuaubing/Georgia wurde wegen Nichtantritts der Heimmannschaft zugunsten der Gäste gewertet. „Das war ein bisschen unnötig. Wir hätten gerne gespielt, aber leider waren wir gezwungen, das Spiel abzusagen“, erklärte DJK-Trainer Benjamin Gollong. Der Hintergrund: Am Wochenende fand auf dem Vereinsgelände der DJK ein seit langem von der Cricket-Abteilung geplantes Turnier statt. Eigentlich hatten die Würmtaler sich daher bereits mit Neuaubing/Georgia darauf geeinigt, die Partie eine Woche später zu absolvieren. Kurz vor dem vergangenen Wochenende erfuhren sie dann jedoch vonseiten des BFV, dass dies nicht möglich sei, da eine Woche später bereits die zweite Pokalrunde stattfindet. Eine Verlegung auf einen Wochentag war für die Gäste ebenso wenig wie ein Heimrechttausch möglich. Daher ist die DJK nun raus, ohne gespielt zu haben. „Schade, denn wir haben eine gute Truppe, und der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, kommentierte Gollong. Nächster Spieltermin für die Würmtaler ist ein Freundschaftsspiel am Mittwochabend (20 Uhr) beim BSC Sendling.

FC Husaria München – TSV Neuried0:X

Der TSV Neuried steht in Runde zwei des Kreispokals – und das, ohne überhaupt gespielt zu haben. Zunächst wurde das Spiel gegen den FC Husaria München auf morgigen Mittwoch verschoben, doch die Münchener haben bereits bekannt gegeben, dass sie nicht antreten werden.