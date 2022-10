TSV Neuried „im Kopf nicht frei“ - zu Gast beim starken Aufsteiger TSV 1865 Murnau Nicht in der Gefahrenzone überwintern

Der kriselnde Bezirksligist TSV Neuried reist an diesem Samstag zum formstarken Aufsteiger TSV 1865 Murnau. Um die Wende zu schaffen, müssen die Neurieder ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen.

Am Mittwochabend geht es erneut ins Oberland, zum zuletzt viermal in Serie siegreichen BCF Wolfratshausen, ehe im Jahresendspurt Duelle mit dem Tabellennachbarn FC Deisenhofen II (2. November), Aufstiegsanwärter SpVgg 1906 Haidhausen (5. November), dem Vorjahresdritten VfL Denklingen (13. November) und dem SV Aubing (19. November) auf die Neurieder warten.

Neuried – Fußball-Bezirksligist TSV Neuried steckt in der Krise. Sieben von zwölf Saisonspielen hat das Team der beiden Trainer Josip Hrgovic und Daniel Dörfler verloren, mit nur 13 Punkten rangieren die Neurieder aktuell auf Relegationsplatz 13 der Bezirksliga Süd. Noch stehen sechs Spiele aus, in denen die Neurieder daran arbeiten werden, nicht auf einem Relegations- oder gar Abstiegsplatz zu überwintern. Die anstehenden Aufgaben sind allerdings alles andere als einfach. Am Samstag reisen die Grün-Weißen zum formstarken TSV 1865 Murnau an den Staffelsee (16 Uhr, Poschinger Allee). Der Aufsteiger spielt bisher eine starke Saison und hat alle seine fünf Heimspiele gewonnen.

Trotz des Negativlaufs lässt sich Hrgovic die Vorfreude auf die kommenden Wochen nicht nehmen, besonders auf das Auswärtsspiel am Samstag in Murnau. „Ich erwarte ein Spiel auf hohem Niveau mit viel Tempo von beiden Mannschaften. Ich freue mich darauf“, sagt der TSV-Coach. Um auch mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren, sollten die Grün-Weißen aber ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen. Noch kein einziges Mal in der laufenden Bezirksliga-Saison hat der TSV Neuried zu Null gespielt. In den vergangenen sieben Partien kassierten die Neurieder sogar jeweils mindestens zwei Gegentreffer.

Was den taktischen Bereich angeht, sah Hrgovic in den vergangenen beiden Spielen dennoch Schritte in die richtige Richtung. „Wir schließen die Räume immer besser, arbeiten immer besser gegen den Ball.“ Dennoch führen immer wieder individuelle Fehler zu Gegentoren. Warum es zu einer derartigen Häufung an groben Patzern kommt? „Wir sind nicht eingespielt, wir sind wegen des Negativlaufs im Kopf nicht frei und wir haben eine junge Mannschaft“, nennt der Neurieder Übungsleiter gleich mehrere Gründe. Beim 1:2 gegen den FC Neuhadern betrug das Durchschnittsalter der Viererkette gerade einmal 20 Jahre.

Damit die Verunsicherung der jungen Mannschaft aber nicht zu groß wird, fordert der Trainer des TSV Neuried von allen Spielern eine grundsätzlich positive Ausstrahlung. Dabei könnte auch die Rückkehr von Offensivspieler Jonas Einloft helfen, der bereits gegen Neuhadern ein 45-minütiges Comeback feierte. Zudem ist Außenverteidiger Florian Hessenberger wieder eine Option. Dafür fällt Nikola Matovic mit Oberschenkelproblemen erneut aus. (Tobias Empl)