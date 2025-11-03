TSV Neuried III besiegt Tabellenführer SV Aubing III – Landesliga-Spieler mit Doppelpack

Mit einem 4:3-Heimsieg in der B-Klasse 3 setzt sich der TSV Neuried III gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Aubing III durch.

Die dritte Mannschaft des TSV Neuried hat ihren Trainer Tobias Rehse am Sonntag zum Schwärmen gebracht. „Das war bis jetzt das Highlight der Saison“, sagte der TSV-Trainer nach dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter der B-Klasse 3, den SV Aubing III.

Dank einer „geilen Teamleistung“, wie Rehse fand, schaffte es die Neurieder Dritte – nach Abmeldung der zweiten Mannschaft, wie berichtet, eigentlich inzwischen die Zweite –, den individuell gut besetzten Gegner zu bezwingen. „Die waren bockstark, hatten sogar drei, vier Spieler aus der Landesliga, aber wir waren diesmal besser“, so der TSV-Trainer.