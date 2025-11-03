TSV Neuried erkämpft sich Sieg bei „extrem schweren Auswärtsspiel“ in Gern

Der TSV Neuried hat in der Kreisliga 2 München einen Auswärtssieg bei der FT Gern erzwungen. Für die Tore sorgten Timo Dejongh und Abdou Jarmaine.

Kreisliga-Fußball ist besonders zweikampfbetont. Das erfuhr der TSV Neuried zu Beginn der Saison direkt am eigenen Leibe. Auf schmerzhafte Art und Weise musste der Absteiger die zahlreichen Unterschiede im Vergleich zur Bezirksliga feststellen. So tat sich die Elf von Trainer Thomas Hiechinger zunächst schwer, die neuen Gegebenheiten anzunehmen.

Seit einigen Wochen machen die Neurieder jedoch einen deutlich gefestigteren Eindruck – ein Hauptgrund für den Aufschwung ist dabei die neu gewonnene Mentalität. „Die kämpferische Komponente war das, was uns am Anfang gefehlt hat. Manchmal muss man das Fußballerische ein wenig in den Hintergrund rücken. Hier zählen Ergebnisse“, betonte Hiechinger nach dem jüngsten Sieg am Freitagabend.

Auch im „extrem schweren Auswärtsspiel“ bei der FT München-Gern legte seine Mannschaft einen ausgesprochen leidenschaftlichen Auftritt auf den Rasen und siegte am Ende mit 2:0. Lange war es eine Begegnung auf Messers Schneide, deshalb sei der dreifache Punktgewinn nun „umso schöner“, wie Hiechinger erklärte: „Ich bin sehr zufrieden. Man muss der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen.“

Neuried startete druckvoll in die Partie, jedoch bereitete die riskante Spielweise der Gastgeber dem TSV mit fortschreitender Spielzeit im ersten Durchgang immer größere Probleme. „Sie haben viele Spieler vorne stehen lassen und lange Bälle geschlagen. Davon haben wir uns anstecken lassen und sind ein bisschen hektisch geworden“, analysierte der Coach.

„Nach Wiederanpfiff haben wir unseren Plan sehr gut umgesetzt“

Die Hausherren aus Gern schnürten Neuried in der Folge immer mehr in der eigenen Hälfte ein und erarbeiteten sich zahlreiche gefährliche Standardsituationen. Mit einer „guten Verteidigungsmentalität“ (Hiechinger) gelang es den Würmtalern jedoch, die erste Druckphase schadlos zu überstehen. So ging es torlos in die Kabine.

„Nach Wiederanpfiff haben wir unseren Plan dann sehr gut umgesetzt“, sagte der Trainer, dessen Mannschaft sofort erfolgreich war. Als Dosenöffner fungierte eine Freistoßflanke von Standardspezialist Marko Ralic auf den Kopf von U19-Spieler Timo Dejonghe, der zum 1:0 traf. Die umkämpfte Partie blieb lange offen, bis Abdou Jarmaine in der Nachspielzeit einen Konter zur Entscheidung vollendete. Der überragende Mittelfeldantreiber, Marko Ralic, hatte auch den zweiten Treffer mit einem „Riesensprint“ (Hiechinger) und anschließend einem Chipball vorbereitet.