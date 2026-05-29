Zuversichtlich vor dem Saisonfinale: Interimstrainer Stefan Simic (l.) und der TSV Neuried glauben daran, Fürstenried zu schlagen – selbst falls Dragan Radojevic (r.) ausfällt. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Neuried muss beim FC Fürstenried gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um die Relegation zu vermeiden. Doch es gibt weitere Unwägbarkeiten.

Für die Fußballer des TSV Neuried kann es am Samstag nur eine Devise geben: Alles auf Sieg. Um die Chance auf den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga zu erhalten, müssen die Würmtaler in jedem Fall am letzten Spieltag beim FC Fürstenried (15 Uhr) gewinnen. „Jedem ist bewusst, dass es nur auf uns selbst ankommt. Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Da braucht keiner vorher das Rechnen anfangen“, sagt U19-Trainer Stefan Simic, der die Mannschaft seit der Winterpause gemeinsam mit Robert Schöttl betreut.

Auch wenn die Neurieder ihre Hausaufgaben gewissenhaft erledigen sollten, hängt die Entscheidung im Abstiegskampf von mehreren Variablen ab. Vor dem letzten Spieltag haben die Grün-Weißen 26 Punkte auf dem Konto, mit dem TSV Gräfelfing (28 Punkte) und dem FC Alte Haide-DSC (29) könnte man bei entsprechenden Resultaten der Konkurrenz mindestens zwei Teams hinter sich lassen und damit in die Relegation stürzen. Bei einer Punktgleichheit mit Alte Haide spräche der direkte Vergleich für Neuried, auch gegenüber Gräfelfing (direkter Vergleich ausgeglichen) hätte man in diesem Fall aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase vorn.

Hoffnungsstiftend kommt für den TSV hinzu, dass beide Konkurrenten schwierige Auswärtsspiele zu bestreiten haben: Der FC Alte Haide gastiert beim formstarken Vizemeister SV München-West, Gräfelfing beim Tabellenfünften, DJK Pasing. Unsicher ist weiterhin die Situation des TSV Großhadern, dessen Partie am vergangenen Spieltag gegen Fürstenried beim Stand von 1:1 in der Nachspielzeit wegen Rudelbildung abgebrochen worden war. Großhadern würde ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt reichen.

Trotz der hohen Bedeutung im Abstiegskampf lag zu Redaktionsschluss noch immer kein Urteil bezüglich der Spielwertung vor – ausgesprochen unglücklich, findet Simic: „Es ist noch immer nichts durchgesickert, obwohl fast zwei Wochen Zeit waren. Das könnte im Nachhinein noch brisant werden.“ Auch mögliche Sperren gegen Spieler von Fürstenried, die das Duell am Samstag beeinflussen könnten, sind weiterhin nicht ausgesprochen worden. „Nach den guten letzten Wochen haben wir sowieso den Glauben, sie schlagen zu können. Wir haben wieder einen guten Kader“, betont Simic. Mit Dragan Radojevic ist nur der Einsatz eines wichtigen Leistungsträgers fraglich. kd