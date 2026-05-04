TSV Neuried beendet nach fünf Pleiten die Niederlagenserie – Kampf um den Klassenverbleib

Mario Batarilo (r.) bewahrte den TSV Neuried mit seinem Tor zum 2:2 vor der sechsten Niederlage in Folge. – Foto: Dagmar Rutt

In einer recht chancenarmen Partie tat sich im ersten Durchgang wenig. Kurz nach dem Seitenwechsel aber setzte sich der Neurieder Ryota Nagashima im Laufduell gegen seinen Gegenspieler durch, ging zu Boden und erzielte im Aufstehen das 1:0. „Das war eine Willensleistung“, lobte Schöttl.

Fußball-Kreisligist TSV Neuried hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Nach zuvor fünf Niederlagen am Stück holte das Team von Trainer Robert Schöttl gegen den FC Teutonia München am Samstag zumindest mal wieder einen Punkt. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber den Punkt nehmen wir mit“, sagte Schöttl nach dem 2:2 gegen den Tabellenneunten. Unter dem Strich sei das Remis gerecht gewesen, stellte der TSV-Trainer fest.

Abstiegsplätze rücken für den TSV Neuried trotz Remis näher

Lange währte die Führung nicht, Teutonia drehte die Partie durch ein Freistoßtor von Paul Schelling und einen Treffer von Amar Lovic. Neuried drohte die sechste Niederlage in Serie, doch die Grün-Weißen gaben sich nicht auf: Zwei Minuten vor Spielende brachen sie über die Außenbahn durch, legten den Ball zurück und Mario Batarilo traf zum 2:2-Ausgleich. Der Siegtreffer wollte den Gastgebern trotz einer Schlussoffensive aber nicht mehr gelingen.

Wie viel der Punktgewinn letztlich wert ist, wird sich zeigen. Neuried bleibt Drittletzter, konnte den Rückstand auf den TSV Gräfelfing, der mit 0:6 gegen den SV München West verlor, aber immerhin auf fünf Zähler verkürzen. Der Rückstand auf den Viertletzten, den TSV Solln, der 2:2 gegen die DJK Pasing spielte, bleibt bei zwei Punkten. Allerdings schrumpfte der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge auf drei Zähler, da der Vorletzte, die FT München-Gern, am Sonntag gegen den TSV Großhadern mit 2:1 gewann. Nun steht Neuried am Samstag das Kellerduell gegen das Schlusslicht TSG Pasing bevor. Trainer Schöttl sagt: „Da müssen wir gewinnen. Da brauchen wir nicht drumherum zu reden.“