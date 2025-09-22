TSV Neuötting verschärft Krise beim TSV Emmering

Der TSV Emmering nutzt erneut seine Chancen nicht und trennt sich vom TSV Neuötting mit einem 1:1 - ein Spiegelbild der letzten Wochen.
Der erhoffte Befreiungsschlag war es nicht, nach zwei Pleiten in Serie jedoch auch keine weitere Niederlage. Mit 1:1 (1:0) trennte sich der TSV Emmering vom TSV Neuötting und bleibt dadurch in der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) auf einem Relegationsplatz kleben. Dabei war die Begegnung ein Spiegelbild der vergangenen Wochen: Die Grün-Weißen nutzten ihre Chancen nicht und punkteten daher nicht dreifach.
In einer umkämpften ersten Hälfte waren die Gäste die bessere Mannschaft, denn sie gewannen mehr Zweikämpfe und eroberten fast alle zweiten Bälle. Ausgerechnet in dieser Phase markierte Christoph Kirchlechner nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Volleyabnahme mit der Innenseite das 1:0 (35.).
Nach dem Seitenwechsel wurden die Rollen getauscht und Emmering wurde spielbestimmend. Michael Niedermaier hatte zwei Großchancen, um die Vorentscheidung herbeizuführen, verpasste jedoch das 2:0. Dies wurde bestraft: Ein Freistoß aus dem Halbfeld rutschte unberührt durch und ging zum 1:1 vorbei an Freund und Feind ins Tor (84.).