TSV Neuötting gastiert beim TSV Emmering – Foto: Thomas Martner

TSV Neuötting verschärft Krise beim TSV Emmering TSV Emmering bleibt auf Relegationsplatz kleben Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 Emmering TSV Neuött.

Der TSV Emmering nutzt erneut seine Chancen nicht und trennt sich vom TSV Neuötting mit einem 1:1 - ein Spiegelbild der letzten Wochen.

Der erhoffte Befreiungsschlag war es nicht, nach zwei Pleiten in Serie jedoch auch keine weitere Niederlage. Mit 1:1 (1:0) trennte sich der TSV Emmering vom TSV Neuötting und bleibt dadurch in der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) auf einem Relegationsplatz kleben. Dabei war die Begegnung ein Spiegelbild der vergangenen Wochen: Die Grün-Weißen nutzten ihre Chancen nicht und punkteten daher nicht dreifach. Gestern, 14:00 Uhr TSV Emmering Emmering TSV Neuötting TSV Neuött. 1 1 Abpfiff

TSV Neuötting dominiert in der ersten Halbzeit In einer umkämpften ersten Hälfte waren die Gäste die bessere Mannschaft, denn sie gewannen mehr Zweikämpfe und eroberten fast alle zweiten Bälle. Ausgerechnet in dieser Phase markierte Christoph Kirchlechner nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Volleyabnahme mit der Innenseite das 1:0 (35.).