TSV Neunkirchen ist Nutznießer vom Aus des VfB Weiden

Beim Nachbarverein ist man über diese unerwartete Entwicklung natürlich überglücklich, denn – wie Vorsitzender Thomas Dendorfer gegenüber den Oberpfalz-Medien erklärt – in den nächsten Jahren hätte man keine Seniorenmannschaft mehr stellen können. Das vorhandene Spielermaterial hätte sogar für das Bilden einer Spielgemeinschaft – zum Beispiel mit dem VfB Mantel II – nicht ausgereicht, wie Dendorfer weiter erläutert.



Doch nun hat sich die Glücksgöttin Fortuna dem TSV zugewandt und lässt ihn zum Nutznießer aus dem Rückzug des VfB Weiden avancieren, kann er doch endlich wieder ein eigenes Team ins Rennen schicken und feiert damit quasi eine Wiederauferstehung. Zugute kam den Neukirchenern dabei die Regelung, dass es den Spielern frei stand, den Verein komplikationslos zu wechseln, nachdem der Spielbetrieb beim VfB noch vor Saisonbeginn eingestellt wurde.



Dass sich der Großteil der Meisterelf aus dem Pressather Wald nun den TSV Neunkirchen ausgesucht hat, um weiterhin der „wichtigsten Nebensache der Welt“ nachzugehen, war für den Vereinsboss nicht selbstverständlich. Er habe den kleinen TSV-Platz angesprochen, was aber für die „Neuen“ keine Rolle spiele, denn die Spieler hätten ja im Vorfeld schon gewusst, dass man in Neukirchen nur über einen doch sehr kleinen Fußballplatz verfüge, so Dendorfer im Gespräch mit den Oberpfalz-Medien weiter. Alle wüssten auch, dass man das Spielfeld nicht größer machen könne, erklärt der Vorsitzende. Und dass ein kleines Spielfeld bisweilen auch seine Vorzüge habe, hätten die Neuzugänge beim ersten zum gemeinsamen Kennenlernen zwischen Spielern und Verein angesetzten schweißtreibenden Training – mit sich anschließenden Gesprächen – schon gemerkt.



Durch diese unerwartet große Anzahl an Neuzugängen kann der 1982 aus der Taufe gehobene Verein am Westrand von Weiden erstmalig nach fünf Jahren wieder ein eigenständiges Team stellen. Wie es nun dazu gekommen ist, spiele für Thomas Dendorfer keine Rolle. Man hätte den VfB Weiden von Vereinsseite her nicht mehr kontaktiert, überlasse dies schon den Spielern oder dem Trainer selbst. Es habe mit dem VfB auch kein böses Wort gegeben und – darauf legt Dendorfer Wert – der TSV habe auch nichts federführend gemacht, damit dieser Wechsel zustande gekommen ist, sagt der erste Vorsitzende.



Wie berichtet, hatten sich nach dem Aus des VfB einige Akteure schon einen neuen Verein gesucht, dass heißt, dass nicht alle Spieler der Meistertruppe künftig die Farben des TSV Neunkirchen vertreten. Mit Andre Rupprecht (zum SV Altenstadt/Waldnaab). Alexander Riedl (zum SC Kirchenthumbach) sowie Dennis Würdinger, Julian Würdinger und Massimo Mazzulo (alle zur SpVgg Pirk) haben sich zentrale Leistungsträger anderen Vereinen angeschlossen. Das spielt bei einem sehr glücklichen TSV Neunkirchen aber überhaupt keine Rolle. Und ein Saisonziel wird man für die Gelb-Blauen bei ihrem Neustart in der B-Klasse auch nicht festlegen. Man ist einfach froh, dass man auf der Fußballbühne zurück ist und als eigenständiger Klub dem runden Leder wieder nachjagen kann.