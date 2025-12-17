TSV Neukirch setzt im Abstiegskampf auf eine interne Lösung

Simon Sonntag – Foto: TSV Neukirch

Der TSV Neukirch hat die Trainerfrage für die Rückrunde geklärt – und verbindet den Neustart mit einem Namen aus dem eigenen Umfeld. „Ab dem 01.01.2026 übernimmt Simon Sonntag den Trainerposten der 1. Mannschaft des TSV Neukirch.“ Damit endet eine Phase der Suche, nachdem sich der Verein Anfang Dezember einvernehmlich von Tobias Bentele und Thomas Reusser getrennt hatte. In der Kreisliga A2 Bodensee belegt der TSV aktuell mit sieben Punkten den letzten Platz (Rang 16).

Der neue Mann ist „dem Verein seit Jahren eng verbunden“. Er arbeitet bereits im Nachwuchsbereich: „Gemeinsam mit Andreas Möhrle trainiert er erfolgreich die Jugend unserer Spielgemeinschaft.“ Zudem sammelte Sonntag auch im Aktivenbereich Verantwortung: „In der vergangenen Saison übernahm er zudem zusammen mit Florian Haug die Verantwortung für die 2. Mannschaft des TSV Neukirch.“ Der Übergang ist zeitlich präzise gesetzt: „Mit Beginn der Wintervorbereitung wird Simon Sonntag an der Seitenlinie der ersten Mannschaft stehen.“ Es ist der Schritt von der internen Konstanz hin zur größten Herausforderung im Verein – dem Klassenerhalt.

„Nicht einfach – insbesondere in unserer aktuellen sportlichen Situation“ Abteilungsleiter Andreas Nuber beschreibt, warum der Zeitpunkt heikel ist und weshalb die Entscheidung dennoch getroffen wurde: „Einen Trainerwechsel in der Winterpause vorzunehmen, ist nicht einfach – insbesondere in unserer aktuellen sportlichen Situation.“ Ausschlaggebend war aus Sicht der Verantwortlichen die spürbare Energie des Kandidaten: „Als wir auf Simon zugegangen sind, war zu spüren, wie groß seine Motivation für diese Aufgabe ist. Das hat uns in unserer Entscheidung bestärkt.“