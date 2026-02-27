TSV Neuenstein will den Primus stürzen, Heilbronner Teams gefordert

---



Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) empfangen TSV Pfedelbach in einem Duell, das zwischen oberem Mittelfeld und Verfolgerfeld sofort Gewicht hat. Untergriesheim steht bei 22 Punkten (15 Spiele, 29:30 Tore), Pfedelbach bei 28 Punkten (16 Spiele, 32:26 Tore). Das Hinspiel war eng und torreich: TSV Pfedelbach – Sportfreunde Untergriesheim 3:2. Genau dieses Ergebnis gibt dem Rückspiel seine Schärfe. Untergriesheim hat den Beleg, dass es dran war; Pfedelbach weiß, dass es sich gegen diesen Gegner jeden Meter erarbeiten muss. Für beide ist es ein Spiel, das die Richtung für den März früh vorgibt.

Der Tabellenführer reist an – und mit ihm ein klarer Anspruch. TG Böckingen kommt als Spitzenreiter mit 35 Punkten und einem starken Torverhältnis von 49:17 nach TSV Neuenstein (Aufsteiger), der bei 13 Punkten (15 Spiele, 26:40 Tore) um Anschluss kämpft. Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch mit klarem Sieger: TG Böckingen – TSV Neuenstein 6:2. Böckingen wird genau diese Dominanz bestätigen wollen, weil an der Spitze kein Spiel zum Ausruhen einlädt. Neuenstein dagegen braucht Punkte im Abstiegskampf – und damit vor allem ein deutlich stabileres Spiel als in der Hinrunde.

Ein Kellerduell mit hoher Fallhöhe. SG Stetten/Kleingartach steht bei 13 Punkten (16 Spiele, 22:44 Tore), SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist Schlusslicht. Das Hinspiel gewann Stetten/Kleingartach knapp auswärts mit 2:1: SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim – SG Stetten/Kleingartach 1:2. Genau solche Spiele sind im Abstiegskampf oft mehr als nur 90 Minuten – sie sind direkte Angriffe auf die Konkurrenz.



SG Sindringen/Ernsbach erwartet mit Aramäer Heilbronn einen der Aufstiegsanwärter. Sindringen/Ernsbach steht bei 16 Punkten (15 Spiele, 20:28 Tore), Aramäer bei 32 Punkten (16 Spiele, 45:15 Tore) auf Rang zwei. Das Hinspiel war deutlich: Aramäer Heilbronn – SG Sindringen/Ernsbach 4:0. Für Aramäer ist das Rückspiel die Chance, den Druck auf Böckingen hochzuhalten. Für Sindringen/Ernsbach ist es die Aufgabe, dem Favoriten diesmal deutlich mehr Widerstand entgegenzusetzen – gerade weil im unteren Tabellenbereich jeder Punkt zählt.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr TSV Botenheim Botenheim FSV Schwaigern Schwaigern 15:00 PUSH



Ein Duell mit klarer Hinrunden-Erinnerung und viel Spannung für das Rückspiel. TSV Botenheim (Aufsteiger) steht bei 21 Punkten (16 Spiele, 33:45 Tore), FSV Schwaigern bei 27 Punkten aus 14 Spielen (39:21 Tore). Das Hinspiel war ein Torfestival zugunsten Schwaigerns: FSV Schwaigern – TSV Botenheim 6:2. Für Botenheim ist das eine offene Rechnung und die Chance, zuhause ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. Schwaigern wiederum kann mit einem Sieg weiter nach oben drücken – gerade weil die Zahl der absolvierten Spiele noch Luft nach vorn eröffnet.



FSV Friedrichshaller SV trifft auf SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) – ein Spiel, das durch das Nachholspiel unter der Woche eine besondere Note bekommt. Deshalb steht hier weniger die exakte Tabellenaufnahme im Vordergrund als die sportliche Konstellation: In der Hinrunde gewann Friedrichshaller SV auswärts 3:1 (SGM Mulfingen/Hollenbach – FSV Friedrichshaller SV 1:3).

FSV Friedrichshaller SV trifft auf SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) – ein Spiel, das durch das Nachholspiel unter der Woche eine besondere Note bekommt. Deshalb steht hier weniger die exakte Tabellenaufnahme im Vordergrund als die sportliche Konstellation: In der Hinrunde gewann Friedrichshaller SV auswärts 3:1 (SGM Mulfingen/Hollenbach – FSV Friedrichshaller SV 1:3).

Mulfingen/Hollenbach wird dieses Ergebnis korrigieren wollen, Friedrichshall die damalige Überlegenheit bestätigen. Nach zusätzlichen Minuten unter der Woche kann hier auch die Frische eine Rolle spielen – emotional ist es ohnehin ein Spiel, in dem beide Seiten etwas zu verteidigen haben: die einen Punkte, die anderen den Glauben an eine Wende.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr FC Union Heilbronn FC Heilbronn SV Wachbach SV Wachbach 15:00 live PUSH



FC Union Heilbronn ist in Schlagdistanz zur Spitze und darf sich im Heimspiel gegen SV Wachbach keinen Ausrutscher erlauben. Union steht bei 31 Punkten (16 Spiele, 36:19 Tore), Wachbach bei 16 Punkten (15 Spiele, 21:37 Tore). Das Hinspiel gewann Union knapp mit 2:1: SV Wachbach – FC Union Heilbronn 1:2. Genau diese Knappheit ist die Warnung für das Rückspiel. Für Union geht es um Druck auf die Top zwei, für Wachbach um Punkte gegen das Abrutschen – ein klassisches Spiel, in dem Favoritenrolle und Gefahr sehr nah beieinanderliegen.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen Lauffen TSV Erlenbach Erlenbach 15:00 PUSH



Sportfreunde Lauffen empfangen TSV Erlenbach mit einer klaren Hinrunden-Erinnerung im Rücken. Lauffen steht bei 28 Punkten aus 14 Spielen (33:16 Tore) und hat damit trotz weniger Partien eine starke Ausgangslage. Erlenbach kommt mit 15 Punkten (16 Spiele, 18:42 Tore) und dem Ziel, sich im unteren Bereich Luft zu verschaffen. Das Hinspiel war deutlich: TSV Erlenbach – Sportfreunde Lauffen 0:5.

Für Lauffen ist das Rückspiel die Chance, den eigenen Anspruch zu untermauern und im oberen Feld weiter Druck zu machen. Für Erlenbach ist es ein Spiel gegen eine schwere Erinnerung – und genau deshalb auch eine Möglichkeit, ein anderes Zeichen zu setzen als in der Hinrunde.