TSV Neudrossenfeld mit Transfer-Coup

Sportlicher Leiter, Daniel Stöcker, über den Neuzugang: "Es ist ja kein Geheimnis, dass wir seit dem Aufstieg jedes Jahr nach qualitativen Neuzugängen Ausschau halten, dies aber nicht ganz einfach ist und manchmal etwas Zeit und günstige Gegebenheiten braucht. Ich habe mich seit etwa einem Jahr mit Marin beschäftigt und vor 5 Monaten seinen Berater kontaktiert, weil ich überzeugt war und bin, dass Marin und sein Spielprofil absolut zu uns passen und ihm sowie uns der Schritt helfen kann. Seitdem waren wir also im Austausch und ich bin wahnsinnig froh, dass nun mehrere Umstände zusammenkamen, dass dieser Transfer realisierbar wurde. Er hat zwar seit Mai kein Pflichtspiel mehr bestritten und wird sicher Eingewöhnungszeit brauchen. Auch die Mannschaft drumherum muss funktionieren, aber dann kann er definitiv ein Topstürmer in der Bayernliga sein und sich wieder in den Fokus spielen, um den Traum vom Profifußballer wahr werden zu lassen. Ich freue mich, dass wir ihn und seinen Berater perspektivisch und von diesem Weg überzeugen konnten und dass beide in vielen Hinsichten sehr bodenständig und uns sehr entgegen gekommen sind, dass der Wechsel überhaupt möglich wurde."