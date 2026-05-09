Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TSV Neudrossenfeld landet Transfer-Coup
Fardin Rabet kehrt zurück an den Weinberg
von TSV Neudrossenfeld · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser
Fardin Rabet kehrt zurück an den Weinberg – Foto: Franz Macht
Vor wenigen Tagen war auf den DFB Pokal Final-Shirts des FC Bayern zu lesen, „guess who’s back“. Selbiges gilt nun auch für einen Transferkracher unserer Grün-Weißen.
Fardin Rabet kommt zurück an den Weinberg und unterschreibt für zwei Jahre beim TSV. Der 24-jährige Flügelspieler kehrt also nach seinem Gastspiel in der 2. Liga Zyperns bei APEA Akrotiri an den Weinberg zurück, womit unseren Verantwortlichen ein echter Coup gelungen ist.
Sportlicher Leiter, Daniel Stöcker, zur Rückkehr: „Fardin hat aus persönlichen Gründen sein Engagement in Zypern wieder beendet und ist nach Franken zurückgekehrt. Ein paar für uns günstige Umstände haben dann diesen Transfer ermöglicht, worüber wir und ich uns natürlich riesig freuen. Wir wissen was wir an ihm haben und mit ihm bekommen und umgekehrt, was natürlich auch geholfen hat. Fardin ist sicher für 10-15 Bayernliga Tore und mindestens ebenso viele Vorlagen gut. Das belebt unser Offensivspiel deutlich und natürlich profitieren auch die Nebenleute im Angriff von seiner Qualität.“