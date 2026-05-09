TSV Neudrossenfeld landet Transfer-Coup

Fardin Rabet kommt zurück an den Weinberg und unterschreibt für zwei Jahre beim TSV. Der 24-jährige Flügelspieler kehrt also nach seinem Gastspiel in der 2. Liga Zyperns bei APEA Akrotiri an den Weinberg zurück, womit unseren Verantwortlichen ein echter Coup gelungen ist.

Sportlicher Leiter, Daniel Stöcker, zur Rückkehr: „Fardin hat aus persönlichen Gründen sein Engagement in Zypern wieder beendet und ist nach Franken zurückgekehrt. Ein paar für uns günstige Umstände haben dann diesen Transfer ermöglicht, worüber wir und ich uns natürlich riesig freuen. Wir wissen was wir an ihm haben und mit ihm bekommen und umgekehrt, was natürlich auch geholfen hat. Fardin ist sicher für 10-15 Bayernliga Tore und mindestens ebenso viele Vorlagen gut. Das belebt unser Offensivspiel deutlich und natürlich profitieren auch die Nebenleute im Angriff von seiner Qualität.“