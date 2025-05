TSV Neu-Ulm vergeigt Spitzenspiel gegen Söflingen

Das Team von Coach Felix Fischer startete dominant in diese Partie und vergab in den ersten Spielminuten bereits mehrfach gute Chancen. Durch den ersten individuellen Patzer lud man die Gäste zum 0:1 in der 12.Spielminute herzlich ein. Zehn Minuten später gab der sonst sehr gute Unparteiische einen mehr als fragwürdigen Elfmeter für Söflingen, der im Anschluß dann zur 0:2 Führung für die Gäste verwandelt wurde. Neu-Ulm gab jedoch nicht auf und konnte sich erneut mehr Spielanteile und Chancen erspielen. Das 1:2 wurde dann per Kopfball nach Ecke erzielt und keine zwei Minuten passierte der nächste Bock im Defensivverbund und Söflingen stelle den alten Zwischenstand wieder her. Bis zur Halbzeit blieb es dann ein schnelles, intensives und recht ausgeglichenes Derby.

Im zweiten Durchgang spielte dann nur noch unsere U16. Gute und schnelle Ballstafetten und ein gutes Zweikampfverhalten wurde an den Tag gelegt und Söflingen wurde immer wieder in die Defensivarbeit gezwungen. Erneut war es ein gut getretener Eckball der per Kopf zum 2:3 im Kasten der Gäste einschlug. Nun war die Donau-Elf hungrig auf den Ausgleich und erhöhte das Tempo zunehmen. Gute Möglichkeiten wurden allerdings erneut ausgelassen bis dann in Minute 64 endlich der verdiente Ausgleich durch Neu-Ulm erzielt wurde. Neu-Ulm war nun die klar bessere Mannschaft, konnte aber weitere Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielen. Die Söflinger Defensive stand ebenfalls recht solide und verteidigte viel weg. Schon mit einem Unentschieden im Kopf, passierte kurz vor Abpfiff der Partie erneut ein grober Schnitzer im Defensivverbund und Söflingen nutzte diesen eiskalt zur Führung aus. Gleich drei Neu-Ulmer Spieler hatten die Möglichkeit unter Druck den Ball einfach aus der Gefahrenzone zu schlagen, entschieden sich aber für extrem risikobehaftete Kurzpassspiel im eigenen 16er.