TSV Neu-Ulm (U16) - Bezirkspokalsieger 2025!

TSV Neu-Ulm II vs. TSG Söflingen I – 3:1 (0:0)

Was für ein Fußballfest! Bei strahlendem Wetter, perfekten Platzverhältnissen und einer mitreißenden Kulisse wurde das Pokalfinale zwischen dem TSV Neu-Ulm und der TSG Söflingen zu einem echten Thriller – voller Leidenschaft, Kampf und Emotionen.

Von Beginn an war spürbar: Heute geht es um alles. Söflingen erwischte den etwas besseren Start, ließ den Ball gut laufen und sicherte sich in der Anfangsphase mehr Spielanteile. Doch dann kam der erste große Aufreger: Ein wuchtiger Abschluss der Neu-Ulmer zischte durch den Strafraum – und klatschte an die Querlatte! Die Donau-Elf war plötzlich voll da, biss sich ins Spiel und hatte wenig später zwei weitere Riesenchancen, die nur durch beherzte Notaktionen der Söflinger Defensive vereitelt wurden.