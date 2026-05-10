TSV Neu-Ulm krönt Türkspor vorzeitig zum Meister, Kressbronn steigt ab

– Foto: Alexander Sättele

Türkspor Neu-Ulm darf am Sonntag doch noch die vorzeitige Meisterschaft feiern, weil die SSG Ulm 99 beim TSV Neu-Ulm klar mit mit 2:8 unterlag. Im Tabellenkeller gewann der SV Kressbronn zwar noch 2:1 in Bad Schussenried, stand durch die übrigen Ergebnisse aber dennoch als nächster Absteiger fest. Dazu setzte der FV Rot-Weiß Weiler mit dem 3:0 in Staig ein klares Zeichen im Rennen um die oberen Plätze.

Türkspor Neu-Ulm musste sich gegen den FV Olympia Laupheim mit einem 2:2 begnügen und verpasste damit die sofortige Meisterkrönung auf dem eigenen Platz. Hugo Höfner traf in der 8. Minute zum 0:1, Ümüt Sönmez glich in der 29. Minute aus, Leon Milanovich brachte Laupheim in der 33. Minute erneut nach vorn, ehe Andrew Owusu in der 55. Minute den Endstand herstellte. Türkspor führt die Tabelle nun mit 61 Punkten weiter an, muss seine vorzeitige Meisterfeier aber vertagen. Der FV Olympia Laupheim bleibt mit 49 Punkten Dritter und hält seine starke Position. ---



Der SV Mietingen gewann gegen den TSV 1889 Buch mit 3:1 und rückte damit punktgleich an die Gäste heran. Luca Deufel brachte Buch in der 18. Minute zunächst in Führung, doch Elias Weller (36.), Marius Meneghini (39.) und Robin Ertle (44.) drehten die Partie noch vor der Pause vollständig. Mietingen steht nun bei 43 Punkten auf Platz sechs, Buch bleibt mit ebenfalls 43 Punkten Fünfter. Für die Gastgeber war es großer Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt.

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Der TSV Neu-Ulm überrollte die SSG Ulm 99 mit 8:2 und lieferte damit das spektakulärste Ergebnis des Spieltags. Maximilian Gross (10.), Christopher Renz (17., 19.), Alexander Nikiforov (28., 58.), Adin Kajan (44.), Nikola Trkulja (71.) und Alan Broll (86.) trafen für die Gastgeber, für die SSG verkürzten Philipp Strobel (56.) und Johannes Streiter (77.). Durch diese Niederlage blieb die SSG bei 50 Punkten und kann Türkspor dadurch nicht mehr gefährden. Der TSV Neu-Ulm sprang mit 43 Punkten auf Rang fünf und setzte ein gewaltiges Ausrufezeichen zum Saisonendspurt.

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Der TSV Heimenkirch rang den FC Srbija Ulm in einem wilden Spiel mit 4:3 nieder. Maximilian Härtl (3.), Simon Weber (5.) und Tobias Rasch (7.) sorgten früh für ein 3:0, doch Despot Matijevic (17.), Nenad Đurić (26.) und Matija Tadic (40.) brachten die Gäste noch vor der Pause zurück; Simon Weber entschied die Partie in der 61. Minute endgültig, ehe Matija Tadic in der 90. Minute Rot sah. Heimenkirch verbesserte sich auf 38 Punkte und belegt nun Rang elf, während der FC Srbija Ulm mit 34 Punkten auf Rang 14 bleibt.

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Der TSV Riedlingen gewann gegen den FV Biberach mit 3:1 und machte sogte damit für den vorzeitigen Abstieg der Gäste. Adrian Tenea brachte Biberach in der 24. Minute in Führung, doch Fabian Ragg (33.), Pascal Schoppenhauer (40.) und Dennis Altergot (90.) drehten die Partie für die Gastgeber. Riedlingen klettert mit nun 38 Punkten auf Rang zwölf und verlässt die Gefahrenzone. Der FV Biberach dagegen muss mit 23 Punkten auf Platz 15 den bitteren Gang in die Bezirksliga Oberschwaben antreten.

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Der FC Wangen bezwang den FC Blaubeuren mit 2:0 und verschaffte sich damit nach unten etwas Luft. Tim Bucher brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, Jonas Brüderlin legte in der 67. Minute das 2:0 nach. Wangen steht nun bei 40 Punkten und ist Neunter, während Blaubeuren nach der zehnten Saisonniederlage mit 38 Punkten auf Rang 13 abrutschte. Für die Gäste war es ein weiterer Rückschlag, sie belegen nun den Relegationsplatz.

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Der FV Bad Schussenried unterlag dem SV Kressbronn mit 1:2. Patrick Baur brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung, doch Felix Dunger (77.) und Elias Wiesener (79.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Kressbronn überholte dadurch in der Tabelle den FV Biberach und steht nun auf Platz 15. Trotz des Sieges steht der Aufsteiger mit 24 Punkten als nächster Absteiger fest, während Schussenried mit 10 Punkten den letzten Platz belegt.

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Der FV Rot-Weiß Weiler gewann beim SC Staig mit 3:0 und festigte damit seine Position in der Spitzengruppe. Eric Schönherr traf früh in der 7. Minute und später erneut in der 71. Minute, dazwischen erhöhte Michael Schmid in der 11. Minute auf 0:2. Weiler verbesserte sich auf 48 Punkte und rückte auf Rang vier vor. Der SC Staig blieb bei 39 Punkten auf Platz zehn und verpasste es, sich weiter nach oben zu orientieren.





