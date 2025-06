TSV Neu-Ulm feiert Aufstieg nach 11-Tore-Fest - SGM Senden-Ay klettert

Der SC Staig bleibt auch im 29. Saisonspiel ohne Niederlage und untermauert seine Ausnahmestellung – auch wenn der Titelzug längst abgefahren ist. Finn Annabring brachte die Gäste früh in Führung (6.), doch Julian Jans glich für Blaustein nur wenig später aus (19.). In einer ausgeglichenen Partie sorgte Tom Bischof in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für das 1:2 (45.+2), ehe Ousman Jasseh mit dem 1:3 in der 90. Minute den Deckel draufsetzte.

Ein wildes Spiel mit frühem Rückstand und spätem Jubel: Senden-Ay ging bereits in der 1. Minute durch Mikail Öztürk in Führung, doch Pfänder (23.) und Stimpfle (26.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Nach der Pause brachte ein Elfmeter von Öztürk (64.) die Wende. Hartok (68.) und Köroglu (90.) sorgten für den verdienten Heimsieg. Altheim bleibt tief im Tabellenkeller stecken, Senden-Ay festigt Platz neun.

Wieder kein Punkt für den SV Ringingen – und wieder ein spätes Gegentor. Tim Bärtele traf für die Gäste in der 37. Minute, ehe Max Braunsteffer für Ringingen zum 1:1 ausglich (76.). Doch die Hoffnungen auf ein Remis platzten kurz vor dem Abpfiff, als Marco Wind in der 90. Minute den Auswärtssieg für Jungingen sicherte. Ringingen bleibt Letzter – mit nur neun Punkten aus 29 Spielen.

Ein Spiel, das früh entschieden wurde: Nach einer Tätlichkeit von Pezhman Chalambari in der 29. Minute spielte Offenhausen in Unterzahl. Florian Schmeißer traf bereits in der 16. Minute zum 0:1, Samuel Pfetsch legte in der 79. Minute das 0:2 nach. Offenhausen fiel durch die Niederlage auf Rang sieben zurück, während Asch-Sonderbuch mit dem Sieg in die obere Tabellenhälfte zurückkehrt.

Ein Spiel mit zwei Halbzeiten und vielen Wendungen. Aufheim Holzschwang führte nach zehn Minuten durch Treffer von Hartmann (3.) und Liubarskyi (10.) bereits 2:0. Ferhat Kavgaci verkürzte in der 27. Minute, ehe Leon Dietz noch vor der Pause das 1:3 erzielte (45.). In der 61. Minute brachte Kevin Wehle Donau per Elfmeter wieder heran, doch der Ausgleich blieb aus. Aufheim verteidigt damit Platz drei.