TSV Neu-Ulm: "Die beste Teambuilding-Maßnahme sind Siege!"

Trainer Stephan Baierl – Foto: TSV Neu-Ulm

Der TSV Neu-Ulm steht als Aufsteiger nach 18 Spieltagen mit 23 Punkten auf Rang neun der Landesliga, Staffel 4. Trainer Stephan Baierl setzt in einer engen Liga auf Stabilisierung, Nachwuchsarbeit und Analyse – mit dem klaren Ziel, den Klassenerhalt frühzeitig abzusichern.

Ankommen in einer neuen Realität Für Stephan Baierl war die Hinrunde vor allem eine Phase des Lernens. „Für uns war es wichtig, dass wir zuerst einmal die Leistungstärke der Landesliga einzuschätzen lernen“, sagt der Trainer des TSV Neu-Ulm. Seine Mannschaft habe erkennen müssen, „dass das Niveau im Vergleich zur Bezirksliga dann doch nochmal höher ist und man sich in keinem Spiel ausruhen oder sicher sein kann, die Punkte einfach so mitzunehmen“. Diese Erkenntnis habe den Saisonverlauf geprägt – mit Höhen, aber auch mit einer Phase, in der es deutlich schwieriger wurde. Eine Durststrecke und ihre Folgen In der Mitte der Hinrunde geriet der Aufsteiger ins Stocken. „Auch aufgrund vieler Ausfälle und Verletzungen“ habe man „eine Durststrecke zu überstehen“ gehabt, beschreibt Baierl. Entscheidend war jedoch, dass das Team darauf reagieren konnte. „Die haben wir mit einer starken Serie vor Weihnachten wieder wettgemacht“, sagt der Trainer. „Ich bin mir sicher, dass dieser Prozess wichtig war, um nun gestärkt in die Rückrunde starten zu können.“ Am übergeordneten Ziel habe sich dadurch nichts geändert: „Das Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt.“

Jugendarbeit als strategischer Kern Ein Bereich, in dem Neu-Ulm sogar schneller vorangekommen ist als erhofft, ist die Integration des eigenen Nachwuchses. „Besonders hervorzuheben ist, dass wir bereits jetzt 3–4 Spieler unserer eigenen U19 in die erste Mannschaft übernommen haben, die auch zum Teil schon Spielzeit in Punktspielen erhielten“, betont Baierl. Für ihn ist das kein Zufall, sondern Programm. „Das ist auch genau der Weg, den wir weitergehen wollen, um all unseren Jugendspielern zu signalisieren, dass wir auf sie bauen“, erklärt er, „und dass sie auch von uns das Vertrauen bekommen, den Schritt in den Herrenfußball bei uns bewältigen zu können.“ Defensive als Baustelle So positiv die Entwicklung in der Kaderstruktur ist, so klar benennt Baierl die sportlichen Defizite. „Leider sieht man bereits anhand unserer Gegentorstatistik, dass wir hinten zu viel zulassen“, sagt er. Der TSV Neu-Ulm habe es den Gegnern „oftmals mit ziemlich einfachen Mitteln“ ermöglicht, Tore zu erzielen. In der Tabelle spiegelt sich das wider: 39 Gegentore in 18 Spielen sind für eine Mannschaft auf Rang neun ein deutlicher Warnhinweis. „Das ist einer der Schwerpunkte in der Trainingsarbeit für die Rückrunde“, stellt der Trainer klar.