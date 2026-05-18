 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

TSV Nellmersbach top, Sechs-Tore-Krimi in Deuchelried und ein Meister

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcia Ugwu

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

TGV Dürrenzimmern – FV 09 Nürtingen 1:3

In Dürrenzimmern erlebten die Zuschauer eine packende Begegnung, die erst im zweiten Durchgang komplett zugunsten der Gäste kippte. Die Gastgeberinnen erwischten zunächst den besseren Start: Ina Steinmetz brachte den TGV in der 23. Minute mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Nach dem Seitenwechsel drehte Nürtingen jedoch mächtig auf. Teresa Fröschle leitete in der 59. Minute per Foulelfmeter die Wende ein. Die Gäste blieben am Drücker und belohnten sich durch Treffer von Melina Keller (69.) und Cecilia Mauthe (76.), die den 1:3-Auswärtssieg herbeiführten. Damit steht der FV 09 Nürtingen als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest.

TSV Ottmarsheim – SV Hoffeld 1:1

In Ottmarsheim entwickelte sich eine defensiv geprägte Partie, in der sich beide Mannschaften letztlich mit einer Punkteteilung trennten. Die Gastgeberinnen belohnten sich für eine starke Anfangsphase kurz vor dem Pausentee, als Laura Pfeiffer in der 41. Minute das 1:0 markierte. Hoffeld kam jedoch hochmotiviert aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 60. Minute belohnte Julia Hörz den Aufwand der Gäste mit dem Treffer zum 1:1-Endstand. In der verbleibenden halben Stunde neutralisierten sich beide Abwehrreihen weitestgehend.

TSV Münchingen II – FV Bellenberg 1:1

Vor 30 Zuschauern sahen die Fans in Münchingen ein Duell auf Augenhöhe, das ebenfalls keinen Sieger fand. Die Reserve des TSV startete ambitioniert und ging durch Jessica Legel in der 24. Minute in Führung. Bellenberg steckte jedoch nicht auf und investierte im zweiten Durchgang spürbar mehr in die Offensive. Der Lohn folgte in der 67. Minute, als Vera Erben die Lücke in der Münchinger Hintermannschaft fand und zum 1:1 ausglich. Bei diesem Stand blieb es auch bis zum Schlusspfiff.

TSV Nellmersbach – TSV Crailsheim 5:1

In Nellmersbach erlebten die 50 Zuschauer die große „Kim-Redelfs-Show“. Die Spielerin der Gastgeberinnen erwischte einen Sahnetag und entschied die Partie bereits im ersten Durchgang fast im Alleingang. Mit einem blitzsauberen Hattrick (3., 25., 35.) schoss sie Nellmersbach im Alleingang zu einer komfortablen 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ließ der Druck nicht nach: Maike Niklas (65.) erhöhte auf 4:0. Crailsheim gelang durch Sarah Herrmann (84.) lediglich der Ehrentreffer, ehe Janina Jänel (88.) den Deckel zum 5:1-Kantersieg draufmachte.

SpVgg Satteldorf – SSG Ulm 99 3:0

Ein ähnliches Kunststück wie in Nellmersbach gelang an diesem Spieltag auch Jasmin Fürst für die SpVgg Satteldorf. Sie avancierte im Duell gegen die SSG Ulm 99 zur unangefochtenen Matchwinnerin und erzielte alle drei Treffer des Tages selbst. Bereits in der 9. Minute brachte sie die Heimelf auf die Siegerstraße. Ulm hielt in der Folge zwar lange Zeit tapfer dagegen, fand offensiv aber kein Durchkommen. In der Schlussphase machte Fürst dann alles klar: Mit ihren Toren in der 73. Minute und tief in der Nachspielzeit (90.+4) zementierte sie den 3:0-Heimerfolg.

FC Ellwangen – TSV Wendlingen 0:1

In einer torarmen, aber intensiv geführten Begegnung entschied am Ende ein einziger Blitzstart über die Punktevergabe. Die Gastgeberinnen aus Ellwangen waren gedanklich wohl noch nicht ganz auf dem Platz, als Jenny Schmid bereits in der 5. Minute eiskalt zuschlug und den TSV Wendlingen mit 0:1 in Front brachte. In der Folge entwickelte sich ein echtes Kampfspiel. Ellwangen warf im weiteren Spielverlauf alles nach vorne und erarbeitete sich Chancen, biss sich an der kompakt stehenden Wendlinger Defensive jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

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Staffel 2

SV Deuchelried – FC Blau-Weiß Bellamont 3:3

In Deuchelried entwickelte sich ein packender Sechs-Tore-Krimi, der von der ersten bis zur letzten Minute von purer Offensivlust geprägt war. Die Gäste erwischten durch Kerstin Schneider (5.) den perfekten Start, doch Isabell Durst (37.) glich für die Heimelf aus. Nur zwei Minuten später stellte Cèlin Stross per Foulelfmeter (39.) die Pausenführung für Bellamont wieder her. Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Aliza Margo Zuber: Mit einem Doppelschlag – darunter ebenfalls ein verwandelter Foulelfmeter (55.) – drehte sie das Spiel im Alleingang auf 3:2. Bellamont steckte jedoch nicht auf und rettete durch den zweiten Treffer von Kerstin Schneider (77.) den Punkt.

TSV Tettnang II – TSV Lustnau 2:5

Die Reserve aus Tettnang musste sich vor heimischem Publikum der extrem spielfreudigen Mannschaft aus Lustnau geschlagen geben. Lustnau legte durch einen frühen Doppelpack von Leonie Weber (12., 22.) fulminant vor. Tettnang kämpfte sich durch Sarah Martin (36.) heran, doch Paula Alber (44.) stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her. Direkt nach dem Wiederanpfiff verkürzte Larissa Siber (46.) zwar erneut für den TSV, doch danach machten die Gäste Ernst: Angelika Oswald krönte die starke Lustnauer Leistung mit einem späten Doppelpack (53., 86.) zum deutlichen 2:5-Auswärtserfolg.

TSV Sondelfingen – TSV Albeck 4:2

Was für eine Willensleistung in Sondelfingen! Die Gäste aus Albeck schienen nach Toren von Hannah Miller (24.) und Tina Straub (36.) beim Stand von 0:2 bereits wie der sichere Sieger. Doch die Gastgeberinnen starteten noch vor der Pause eine furiose Aufholjagd. Louisa Teufel leitete in der 40. Minute das Comeback ein. Nach dem Seitenwechsel war der TSV Sondelfingen nicht mehr zu stoppen: Luisa Franzmann drehte die Partie mit einem bärenstarken Doppelpack (49., 67.) komplett auf 3:2, ehe erneut Louisa Teufel (81.) mit dem 4:2-Endstand endgültig den Deckel auf diese denkwürdige Begegnung machte.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – SV Deuchelried 5:0

Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Berneck-Zwerenberg zu sehen. Die Gastgeberinnen ließen dem SV Deuchelried über die gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Zur überragenden Spielerin des Tages avancierte Alicia Roller, die die Gäste-Defensive reihenweise schwindelig spielte. Mit Toren in der 9. und 21. Minute sorgte sie für die beruhigende Pausenführung, ehe sie in der 53. Minute ihren Hattrick zum 3:0 perfekt machte. Laura Keck (58.) und Svenja Grossmann (89.) schraubten das Ergebnis in der Folge zum 5:0-Kantersieg in die Höhe.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – SV Granheim 3:0

Die Spielgemeinschaft feierte vor heimischer Kulisse einen ungefährdeten Erfolg. Den psychologisch so wichtigen Dosenöffner besorgte Carina Gußmann exakt in der 44. Minute mit dem Führungstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff. Granheim bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um eine Antwort, lief gegen die kompakt stehende Heim-Defensive jedoch immer wieder fest. Die SGM nutzte die Räume eiskalt aus: Dilek Esüntimur (58.) und Paulin Rauser-Härle (65.) sorgten per Doppelschlag frühzeitig für klare Verhältnisse und den 3:0-Endstand.

SV Unterjesingen – SV Oberreichenbach 2:3

Ein Nervenspiel sahen die Fans in Unterjesingen. Die Gäste legten durch Jana Sophie Albrecht einen Blitzstart in der 2. Minute hin, den die Heimelf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Melina Wegele (45.+1) egalisieren konnte. Im zweiten Durchgang bewies Oberreichenbach jedoch den längeren Atem: Anna-Sophie Fliege (74.) und erneut Jana Sophie Albrecht (89.) schossen eine komfortable 1:3-Führung heraus. Der späte Anschlusstreffer von Shanice Heck (90.+2) in der turbulenten Nachspielzeit kam für Unterjesingen letztlich zu spät.

FC Blau-Weiß Bellamont – FC Engstingen 2:0

In einer lange Zeit zähen und von Taktik geprägten Partie in Bellamont entschied am Ende die pure Kaltschnäuzigkeit in der Schlussphase über die Punktevergabe. Engstingen hielt defensiv über fast 80 Minuten hervorragend dagegen und machte die Räume extrem eng. Dann schlug jedoch die Stunde von Bellamonts Torjägerin Kerstin Schneider: Mit einem blitzschnellen Doppelschlag innerhalb von nur 120 Sekunden (79., 81.) brach sie den Bann und sicherte ihrer Mannschaft im Alleingang den viel umjubelten 2:0-Heimerfolg.

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