TSV Nellmersbach top, Sechs-Tore-Krimi in Deuchelried und ein Meister

TGV Dürrenzimmern – FV 09 Nürtingen 1:3

In Dürrenzimmern erlebten die Zuschauer eine packende Begegnung, die erst im zweiten Durchgang komplett zugunsten der Gäste kippte. Die Gastgeberinnen erwischten zunächst den besseren Start: Ina Steinmetz brachte den TGV in der 23. Minute mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Nach dem Seitenwechsel drehte Nürtingen jedoch mächtig auf. Teresa Fröschle leitete in der 59. Minute per Foulelfmeter die Wende ein. Die Gäste blieben am Drücker und belohnten sich durch Treffer von Melina Keller (69.) und Cecilia Mauthe (76.), die den 1:3-Auswärtssieg herbeiführten. Damit steht der FV 09 Nürtingen als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest.

TSV Ottmarsheim – SV Hoffeld 1:1

In Ottmarsheim entwickelte sich eine defensiv geprägte Partie, in der sich beide Mannschaften letztlich mit einer Punkteteilung trennten. Die Gastgeberinnen belohnten sich für eine starke Anfangsphase kurz vor dem Pausentee, als Laura Pfeiffer in der 41. Minute das 1:0 markierte. Hoffeld kam jedoch hochmotiviert aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 60. Minute belohnte Julia Hörz den Aufwand der Gäste mit dem Treffer zum 1:1-Endstand. In der verbleibenden halben Stunde neutralisierten sich beide Abwehrreihen weitestgehend.

TSV Münchingen II – FV Bellenberg 1:1

Vor 30 Zuschauern sahen die Fans in Münchingen ein Duell auf Augenhöhe, das ebenfalls keinen Sieger fand. Die Reserve des TSV startete ambitioniert und ging durch Jessica Legel in der 24. Minute in Führung. Bellenberg steckte jedoch nicht auf und investierte im zweiten Durchgang spürbar mehr in die Offensive. Der Lohn folgte in der 67. Minute, als Vera Erben die Lücke in der Münchinger Hintermannschaft fand und zum 1:1 ausglich. Bei diesem Stand blieb es auch bis zum Schlusspfiff.

TSV Nellmersbach – TSV Crailsheim 5:1

In Nellmersbach erlebten die 50 Zuschauer die große „Kim-Redelfs-Show“. Die Spielerin der Gastgeberinnen erwischte einen Sahnetag und entschied die Partie bereits im ersten Durchgang fast im Alleingang. Mit einem blitzsauberen Hattrick (3., 25., 35.) schoss sie Nellmersbach im Alleingang zu einer komfortablen 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ließ der Druck nicht nach: Maike Niklas (65.) erhöhte auf 4:0. Crailsheim gelang durch Sarah Herrmann (84.) lediglich der Ehrentreffer, ehe Janina Jänel (88.) den Deckel zum 5:1-Kantersieg draufmachte.

SpVgg Satteldorf – SSG Ulm 99 3:0

Ein ähnliches Kunststück wie in Nellmersbach gelang an diesem Spieltag auch Jasmin Fürst für die SpVgg Satteldorf. Sie avancierte im Duell gegen die SSG Ulm 99 zur unangefochtenen Matchwinnerin und erzielte alle drei Treffer des Tages selbst. Bereits in der 9. Minute brachte sie die Heimelf auf die Siegerstraße. Ulm hielt in der Folge zwar lange Zeit tapfer dagegen, fand offensiv aber kein Durchkommen. In der Schlussphase machte Fürst dann alles klar: Mit ihren Toren in der 73. Minute und tief in der Nachspielzeit (90.+4) zementierte sie den 3:0-Heimerfolg.

FC Ellwangen – TSV Wendlingen 0:1

In einer torarmen, aber intensiv geführten Begegnung entschied am Ende ein einziger Blitzstart über die Punktevergabe. Die Gastgeberinnen aus Ellwangen waren gedanklich wohl noch nicht ganz auf dem Platz, als Jenny Schmid bereits in der 5. Minute eiskalt zuschlug und den TSV Wendlingen mit 0:1 in Front brachte. In der Folge entwickelte sich ein echtes Kampfspiel. Ellwangen warf im weiteren Spielverlauf alles nach vorne und erarbeitete sich Chancen, biss sich an der kompakt stehenden Wendlinger Defensive jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.