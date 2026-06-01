TSV Nellmersbach jubelt, FC Blau-Weiß Bellamont trumpft auf

FV 09 Nürtingen – SpVgg Satteldorf 3:3

Der FV 09 Nürtingen und die SpVgg Satteldorf trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit einem 3:3-Unentschieden. Stefanie Schmidt brachte die Gäste bereits in der neunten Minute in Führung, doch Cecilia Mauthe glich nur zwei Minuten später aus (11.). Kurz vor der Pause stellte Schmidt mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 2:1 für Satteldorf (35.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Vivien Fröschle den erneuten Ausgleich (62.). Nürtingen schien durch das zweite Tor von Cecilia Mauthe in der 74. Minute auf die Siegerstraße einzubiegen, doch Theresa Frech sorgte nur drei Minuten später für den 3:3-Endstand (77.).

SSG Ulm 99 – TSV Crailsheim 2:2

Zwischen der SSG Ulm 99 und dem TSV Crailsheim gab es keinen Sieger. Ina Hofelich brachte die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Lea Schall der Ausgleich für die Gastgeberinnen (44.). Nach dem Seitenwechsel traf Hofelich erneut und stellte auf 2:1 für Crailsheim (58.). Die SSG Ulm 99 gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Julia Steinert in der 79. Minute noch zum Ausgleich.

TSV Münchingen II – SV Hoffeld 2:1

Der TSV Münchingen II sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den SV Hoffeld. Chiara-Celine Bach brachte die Gastgeberinnen bereits in der 12. Minute in Führung. Direkt nach Wiederbeginn gelang Julia Hörz der Ausgleich für Hoffeld (46.). Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Chiara-Celine Bach erzielte in der 53. Minute ihren zweiten Treffer des Tages und sorgte damit für den 2:1-Endstand.

TGV Dürrenzimmern – FV Bellenberg 3:0

Vor 40 Zuschauern setzte sich der TGV Dürrenzimmern mit 3:0 gegen den FV Bellenberg durch. Lange Zeit hielten die Gäste das Spiel offen, ehe Ina Steinmetz in der 61. Minute die Führung erzielte. Nur eine Minute später erhöhte Lynn Rathfelder auf 2:0 (62.). Celine Emminger machte in der 75. Minute mit dem dritten Treffer alles klar und besiegelte den Heimsieg.

FC Ellwangen – TSV Ottmarsheim 4:0

Der FC Ellwangen feierte gegen den TSV Ottmarsheim einen souveränen 4:0-Erfolg. Milena Aufheimer brachte die Gastgeberinnen in der 24. Minute in Führung. Anna Carola erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel traf Aufheimer erneut und schnürte mit dem 3:0 einen Doppelpack (50.). Emilie Baier stellte sieben Minuten später den 4:0-Endstand her (57.).

TSV Nellmersbach – TSV Wendlingen 6:1

Der TSV Nellmersbach ließ dem TSV Wendlingen keine Chance und gewann deutlich mit 6:1. Überragende Spielerin war Janina Jänel, die gleich viermal traf. Sie brachte ihre Mannschaft in der sechsten Minute in Führung und legte weitere Treffer in der 36., 45. und 46. Minute nach. Maike Niklas (58.) und Kim Redelfs (60.) erhöhten auf 6:0. Erst in der Schlussphase gelang Jenny Schmid in der 85. Minute der Ehrentreffer für die Gäste.